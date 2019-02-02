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Yöresel ürünler "Kadın Eli Organik Pazarı"nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kadınların üretime katkılarının artması için hizmete açılan "Kadın Eli Organik Pazarı"nda Karadenizli kadınlar organik ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayacak - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat: - "Karadeniz kadınları çalışkandır üretkendir. Kendi yöresel ürünlerinin Tekirdağlı hemşehrileriyle paylaşacaklar. Pazar, her cumartesi Karadeniz Mahallesi'nde kurulacak. Bütün Tekirdağlı hemşehrilerimiz buradan gelip alışveriş yapabilir"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kadınların üretime ve ev ekonomisine katkılarının artması için "Kadın Eli Organik Pazarı" hizmete açıldı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde her hafta cumartesi , Karadeniz Mahallesi'nde kurulacak pazarda Karadenizli kadınlar organik olarak ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayacak.

Karadenizli kadınlar evlerinde yaptıkları, yaprak sarma, karalahana çorbası, mısır ekmeği, tereyağı, süt, peynir, zeytin, erişte gibi yöresel lezzetleri satışa sunacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu pazarların sayısının artarak devam edeceğini söyledi.

Eşkinat, kadınların her zaman iş hayatının içinde olması ve üretmesi gerektiğini ifade ederek, "İnşallah kadınlarımızın pazarları bereketli olur. Bu pazarımız her hafta burada devam edecek. Başka mahallelerimizde de bunu yaymak istiyoruz. Kadın üreticilerimiz el emeği ürünlerini bu pazarda tüketiciyle buluşturabilecek. İnsanlar da buradan organik ürünleri gönül rahatlığıyla alabilir." dedi.

Karadeniz yöresine özgü ürünlerin de pazarda yer alacağını belirten Eşkinat, "Yaz aylarında bu pazarların daha da canlı olacağını düşünüyorum. Karadeniz kadınları çalışkandır, üretkendir. Kendi yöresel ürünlerini Tekirdağlı hemşehrileriyle paylaşacaklar. Pazar, her cumartesi Karadeniz Mahallesi'nde kurulacak. Bütün Tekirdağlı hemşehrilerimiz buradan gelip alışveriş yapabilir." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz de haftada bir gün kadınların el emeği ürünlerinin pazarda satışa sunulacağını ifade ederek, "Bizim kadınlarımız cefakardır, çalışkandır. Tekirdağ'da böyle güzel bir projenin bizim mahallemizde de olması çok güzel. Bu belki de şimdilik küçük bir adım olarak görülebilir ama bu büyüyerek devam edecektir. İlerleyen zamanlarda burada sabahları kahvaltı hizmeti de sunmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Fatma İncehasan Er ise Karadenizli kadınların evlerinde ürettikleri yöresel ürünleri pazarda satarak ev ekonomilerine katkı sunacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu pazarda, Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan kadınların bahçesinde, evinde ürettikleri ürünler olacak. Tereyağı, yoğurt, ıspanak, karalahana gibi ürünler pazarda yer alacak. Burada her şey organik. Herkes güvenle buradan alışverişini yapıp afiyetle tüketebilir."

Etkinliğe, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın Karadeniz Pazar Tekirdağ yöresel ürün

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