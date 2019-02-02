Eşkinat, kadınların her zaman iş hayatının içinde olması ve üretmesi gerektiğini ifade ederek, "İnşallah kadınlarımızın pazarları bereketli olur. Bu pazarımız her hafta burada devam edecek. Başka mahallelerimizde de bunu yaymak istiyoruz. Kadın üreticilerimiz el emeği ürünlerini bu pazarda tüketiciyle buluşturabilecek. İnsanlar da buradan organik ürünleri gönül rahatlığıyla alabilir." dedi.

Karadeniz yöresine özgü ürünlerin de pazarda yer alacağını belirten Eşkinat, "Yaz aylarında bu pazarların daha da canlı olacağını düşünüyorum. Karadeniz kadınları çalışkandır, üretkendir. Kendi yöresel ürünlerini Tekirdağlı hemşehrileriyle paylaşacaklar. Pazar, her cumartesi Karadeniz Mahallesi'nde kurulacak. Bütün Tekirdağlı hemşehrilerimiz buradan gelip alışveriş yapabilir." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz de haftada bir gün kadınların el emeği ürünlerinin pazarda satışa sunulacağını ifade ederek, "Bizim kadınlarımız cefakardır, çalışkandır. Tekirdağ'da böyle güzel bir projenin bizim mahallemizde de olması çok güzel. Bu belki de şimdilik küçük bir adım olarak görülebilir ama bu büyüyerek devam edecektir. İlerleyen zamanlarda burada sabahları kahvaltı hizmeti de sunmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Fatma İncehasan Er ise Karadenizli kadınların evlerinde ürettikleri yöresel ürünleri pazarda satarak ev ekonomilerine katkı sunacaklarını aktararak, şunları kaydetti: