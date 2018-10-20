KİLİS (AA) - Kilis'teki Yöresel Ürünler ve Kilis Zeytinyağı Festivali kapsamında, "Yöresel Ürünler Şenliği" düzenlendi.

Kilis Valiliği ve Belediyesi öncülüğünde çeşitli kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla düzenlenen "Yöresel Ürünler Şenliği" kapsamında Cumhuriyet Meydanında kurulan "Yöresel Çarşı"nın açılışı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından yapıldı.

Yerel sanatçılar tarafından verilen konserler ve ikramlarla renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, kurulan stantlarda kente özgü ürünler sergilendi.

Belediye Başkanı Kara, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin Türkiye ve dünya çapında küçük bir etkinlik olarak görülebileceğini ancak Kilis açısından çok büyük bir adım olduğunu söyledi.

Batının ufacık değerlerini bile "allayıp pullayıp dünyanın en kıymetli şeyi gibi" sattığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Bizim o kadar değerlerimiz var ama satamıyoruz. Kilis zeytinyağı, dünyada tek olan yağlardan bir tanesi ve biz bunu satamıyoruz. Kilis keçisi, türü korunmak üzere tescillenmiş olan hayvan ve biz bunu pazarlayamıyoruz. Kilis katmeri dünyada tek, eşi benzeri yok. Ama biz bunu etrafa duyuramıyoruz. Cennet çamuru Türkiye'de değil dünyada tek biz bunu millete anlatamıyoruz. Kilis karası üzüm, yemediğin zaman anlamadığın bir tat. Bunu da anlatamıyoruz."