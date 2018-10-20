HABER

Yöresel Ürünler ve Kilis Zeytinyağı Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

Festival kapsamında "Yöresel Ürünler Şenliği" düzenlendi

KİLİS (AA) - Kilis'teki Yöresel Ürünler ve Kilis Zeytinyağı Festivali kapsamında, "Yöresel Ürünler Şenliği" düzenlendi.

Kilis Valiliği ve Belediyesi öncülüğünde çeşitli kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla düzenlenen "Yöresel Ürünler Şenliği" kapsamında Cumhuriyet Meydanında kurulan "Yöresel Çarşı"nın açılışı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından yapıldı.

Yerel sanatçılar tarafından verilen konserler ve ikramlarla renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, kurulan stantlarda kente özgü ürünler sergilendi.

Belediye Başkanı Kara, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin Türkiye ve dünya çapında küçük bir etkinlik olarak görülebileceğini ancak Kilis açısından çok büyük bir adım olduğunu söyledi.

Batının ufacık değerlerini bile "allayıp pullayıp dünyanın en kıymetli şeyi gibi" sattığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Bizim o kadar değerlerimiz var ama satamıyoruz. Kilis zeytinyağı, dünyada tek olan yağlardan bir tanesi ve biz bunu satamıyoruz. Kilis keçisi, türü korunmak üzere tescillenmiş olan hayvan ve biz bunu pazarlayamıyoruz. Kilis katmeri dünyada tek, eşi benzeri yok. Ama biz bunu etrafa duyuramıyoruz. Cennet çamuru Türkiye'de değil dünyada tek biz bunu millete anlatamıyoruz. Kilis karası üzüm, yemediğin zaman anlamadığın bir tat. Bunu da anlatamıyoruz."

Kilis'in değerlerinin saymakla bitmeyeceğini dile getiren Kara, batının tek bir ürünün tanıtımında gösterdiği başarının, binlerce üründe elde edilemediğini vurgulayarak, bu tür festivallerin önemine dikkat çekti.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Koç da yaklaşık 12 yıl önce bir kültür merkezi açılışı için geldiği Kilis'in o dönemde büyük bir belde gibi göründüğünü ancak bugün birlik ve beraberliğin gerçekten tesis edildiği güzel bir şehir haline geldiğini söyledi.

Etkinliğe, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile bazı eski milletvekilleri ve ilgililer de katıldı.

PARTNERÖlüler evi! Kıyafetleriyle yıllardır buradalar...Ölüler evi! Kıyafetleriyle yıllardır buradalar...
Psikiyatri hastalarının el işi ürünleri sergilendiPsikiyatri hastalarının el işi ürünleri sergilendi
İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Yöresel Ürünler Şenliği" Kilis 'yöresel çarşı' "Yöresel Ürünler ve Kilis Zeytinyağı Festivali"

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü şirketin yöneticileri konkordato yüzünden birbirine girdi!

Ünlü şirketin yöneticileri konkordato yüzünden birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.