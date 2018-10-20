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Yöresel Ürünler ve Kilis Zeytinyağı Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 23:30 | Son Güncelleme

Festival, şarkıcı Tuğba Yurt'un konseriyle sona erdi

KİLİS (AA) - Kilis'teki "Yöresel Ürünler ve Kilis Zeytinyağı Festivali"nin son gününde şarkıcı Tuğba Yurt konser verdi.

Kilis Valiliği ve Belediyesi öncülüğünde çeşitli kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri, yaklaşık 4 bin kişi izledi.

Bir saat süren konserde sevilen şarkılar seslendiren Yurt'a zaman zaman izleyiciler de eşlik etti.

Belediye Başkanı Hasan Kara yaptığı konuşmada, festivali uluslararası düzeye taşımayı amaçladıklarını ve gelecek yıllarda da devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kilis'in saymakla bitmeyecek değerlere sahip olduğunu, bundan sonraki süreçte bu tür değerleri dünyaya tanıtmak için daha fazla çaba göstereceklerini ifade eden Kara, "Bu tür etkinlikler, 2 yıl önce güvenlik nedeniyle gerçekleştirilemiyordu. İki yıl önce bizim burada bu konseri yapmamız mümkün değildi. Kafamıza Suriye'den ateşlenen roketler geliyordu. Biz burada can güvenliği sorunu yaşıyorduk. Ama çok şükür ki kuvvetli devletimiz, kuvvetli ordumuz ve yiğit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugün biz güven içerisinde yaşıyoruz." diye konuştu.

"En önemli değerlerin başında ay yıldızlı bayrak, minarelerde okunan ezan ve vatan geliyor." diyen Kara, "Bunların kıymetini bileceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde dimdik durup bu bölgede güçlü devlet ve güçlü millet olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kara ile AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, şarkıcı Yurt'a yöresel ürünler ve çiçek takdim etti.

Program, havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

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"Yöresel Ürünler ve Kilis Zeytinyağı Festivali" Kilis Şarkıcı Tuğba Yurt

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