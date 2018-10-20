Yöresel Ürünler ve Kilis Zeytinyağı Festivali

Kilis'in saymakla bitmeyecek değerlere sahip olduğunu, bundan sonraki süreçte bu tür değerleri dünyaya tanıtmak için daha fazla çaba göstereceklerini ifade eden Kara, "Bu tür etkinlikler, 2 yıl önce güvenlik nedeniyle gerçekleştirilemiyordu. İki yıl önce bizim burada bu konseri yapmamız mümkün değildi. Kafamıza Suriye'den ateşlenen roketler geliyordu. Biz burada can güvenliği sorunu yaşıyorduk. Ama çok şükür ki kuvvetli devletimiz, kuvvetli ordumuz ve yiğit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugün biz güven içerisinde yaşıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hasan Kara yaptığı konuşmada, festivali uluslararası düzeye taşımayı amaçladıklarını ve gelecek yıllarda da devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bir saat süren konserde sevilen şarkılar seslendiren Yurt'a zaman zaman izleyiciler de eşlik etti.

Kilis Valiliği ve Belediyesi öncülüğünde çeşitli kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri, yaklaşık 4 bin kişi izledi.

"En önemli değerlerin başında ay yıldızlı bayrak, minarelerde okunan ezan ve vatan geliyor." diyen Kara, "Bunların kıymetini bileceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde dimdik durup bu bölgede güçlü devlet ve güçlü millet olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kara ile AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, şarkıcı Yurt'a yöresel ürünler ve çiçek takdim etti.

Program, havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

