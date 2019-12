Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, piyanist Can Çakmur'a eşlik etti

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- DÜNYACA ünlü Orkestra Şefi Howard Griffiths yönetiminde sahneye çıkan çocuklar, izleyenlerce ayakta alkışlandı. Uluslararası Piyano Yarışması dünya birincisi Can Çakmur (21) da konserin solisti olarak etkileyici bir performans sergiledi. Duygu dolu anlara sahne olan konser, bini aşkın müziksever tarafından büyük ilgiyle izlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yüksel Çakmur'un torunu Can Çakmur, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde Yorglass Barış Çocuk Orkestrası'na eşlik etti. Barış Çocuk Orkestrası'nın kurucusu, Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selmin Günöz, 1975'te Venezuela'da kurulan 'El Sistema' modeli örnek alınarak, Kadifekale, İkiçeşmelik, Agora, Eşrefpasa bölgesindeki sosyo-ekonomik açıdan imkanları kısıtlı çocuklardan oluşturulmuş müzik eğitim modeli Yorglass Barış Çocuk Orkestrası'nın ilk başladıklarında 80 civarında olan sayılarının 150'ye ulaştığını söyledi. Temel amacı mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitimi sağlamak olan daha önce de piyanistler Gülsin Onay, Ayla Caymaz, Borusan Kuartet, Gürer Aykal ve İdil Biret ile aynı sahneyi paylaşan Yorglass Barış Çocuk Orkestrası, bu kez dünyaca ünlü piyanist Can Çakmur'la aynı sahneye çıkarak dinleyenlere müzik ziyafeti çekti.

FOTOĞRAFLI