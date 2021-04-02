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  4. Yorgun düştü! Polisin evine soyguna giren hırsız sızıp kaldı

Yorgun düştü! Polisin evine soyguna giren hırsız sızıp kaldı

02.04.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da bir hırsız soygun için girdiği evde sızıp uyuyakaldı. Derin bir uykuda olan Athit Kin Khunthud adındaki hırsız herhangi bir şey çalamamıştı ama hırsızlığa teşebbüs ve özel mülke izinsiz girme suçlarından gözaltına alındı. Ev sahibinin polisi aramasına ise gerek yoktu. Çünkü hırsız, polis memuru Jiam Prasert'ın evine girmişti.

Yorgun düştü! Polisin evine soyguna giren hırsız sızıp kaldı

Tayland’da bir polisin evine soyguna giren hırsız, evde uyuyakaldı. Phetchabun eyaletinde 22 Mart’ta yaşanan olayda Athit Kin Khunthud, Wichian Buri Polis Teşkilatı’nda çalışan Jiam Prasert’in evine saat 02.00 civarı girdi.

KLİMAYI AÇIP YATAĞA UZANDI

22 yaşındaki Khunthud, soygun sırasında kendini halsiz hissetmeye başlayınca polis memurunun kızının odasına girdi. Hırsız, klimayı açıp yatağa uzandıktan sonra orada uyuyakaldı.

Ancak polis de o sırada evde uyuyordu. Sabah kalkınca kızının evde olmamasına rağmen odasındaki klimanın açık olduğunu fark eden Prasert, içeri girdiğinde yatakta yatan hırsızla karşılaştı.
Prasert hızlıca destek için ekipleri ararken, olayın görüntülerini de kaydetti. Görüntülerde Khunthud uyku sersemi şekilde ne olduğunu anlayamadan yataktan kalkmaya çalışırken, Prasert’in de kendisine bağırdığı görülüyor.

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Sonrasında yataktan bir türlü kalkamayan hırsızı polis ekipleri kelepçeleyerek dışarı çıkarıyor.
Khunthud evden hiçbir eşya çalamazken, hırsızlığa teşebbüs ve özel mülke izinsiz girme suçlarından gözaltına alındı.

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