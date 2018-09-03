HABER

Yorgun mermi çocuğun koluna saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 10:57 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesiyle bağevinde oturan Hasan Taha Tandoğru (9), nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin koluna isabet etmesiyle yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesiyle bağevinde oturan Hasan Taha Tandoğru (9), nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin koluna isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, dün akşam Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bağevinin bahçesinde ailesiyle oturan Hasan Taha Tandoğru, sağ kolunda ağrı hissetti. Yardım istediği babası Mehmet Tandoğru, kontrol ettiğinde oğlunun omzuna yakın yerde mermi çekirdeğini gördü. Bunun üzerine Tandoğru çifti çocuklarını otomobille Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahale ile Hasan Taha Tandoğru'nun sağ koluna saplanan mermi çekirdeği çıkartıldı. Küçük çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mehmet Tandoğru, oğlunun yaralanmadan önce bir ses duyduklarını ancak önemsemediklerini belirterek, "Bağevinde otururken uzaktan bir ses geldi dikkat etmedik ama mermi sesiymiş ve gelip oğlumun koluna isabet etti. Ciddi bir yaralanma olmadı ama zamansız silah sıkılması, boşa silah sıkılması çocuğun yaralanmasına sebebiyet verdi" dedi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

PARTNER2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu
Gaziantep'te cep telefonu ve para gasbedenler yakalandıGaziantep'te cep telefonu ve para gasbedenler yakalandı
Ehliyeti kopyalandı, hayatı alt üst olduEhliyeti kopyalandı, hayatı alt üst oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.