Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi ne demek?

Yer çekimi nedeniyle geriye doğru düşen mermilere yorgun mermi adı veriliyor. Maganda kurşunu olarak ifade ettiğimiz ve namlunun düz tutulması yerine havaya doğru tutularak merminin ateşlenmesi ile oluşan yorgun mermiler birçok insanın hayatına mal oluyor.
Kurşun, namludan çıktığı ilk anda oluşan kinetik enerjiyle sabit bir hızda ilerler. Bu duruma zinde mermi adı verilir. Havaya sıkılan mermilerde ise mermi, namludan çıktıktan sonra hızını kaybeder ve yer çekiminin etkisiyle geriye doğru serbest düşüş hareketi yapar, bu durum ise yorgun mermi olarak adlandırılır.
Yorgun mermi vakalarına dair güncel bir istatistik bulunmuyor lakin maganda kurşunu sebebiyle yaralanan hatta hayatını kaybeden insan sayısı maalesef ki oldukça fazla. Bu vahim durum, basında çok fazla yer edinemediği için toplumumuzun bazı kesimleri, asker uğurlamasında, düğünlerde ya da kutlamalarda havaya ateş açmanın ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu fark edemiyor.
Dedektif Savaş Kurtbaba, yorgun mermi hakkında "Mermi çekirdeğinin namludan çıktıktan sonraki hızı 350m/sn’ye kadar çıkar. Daha sonra bu hız önce düşerek 60 m/sn ve daha sonra tekrar artarak 150 m/sn hıza kadar ulaşabilir. Bu hızlar genelde kullanılan tabancaların 9mm olan kurşunları için geçerlidir. Bu merminin hedefe düşme hızı 92m/sn şeklinde gerçekleşir ve insan vücuduna dokunduğu anda delip geçebilir. İnsan vücuduna isabetlerde sonuç ölüm olabilir. Vücudumuzda kurşunun öldürücü olarak isabet edeceği en tehlikeli noktalar kafa, boyun ve omuz bölgeleridir.“ açıklamasını yapıyor. Oldukça tehlikeli olan yorgun mermiler, büyük yaralanmalara yol açabileceği gibi ölüme de neden olabiliyor.
Tarih içerisinde bilinen ilk yorgun mermi vakası, II. Dünya Savaşı sırasında yaşandı ve tarihe geçti.
14 Mart 2021 tarihinde Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir maganda tarafından sıkılan yorgun mermi, 11 yaşındaki Efkan Mustafa S.'yi vurdu.
Olay anında ailesi ile birlikte bahçede oturan küçük çocuk, bir anda yere düştü. Acıdan kıvranan Efkan Mustafa'nın babası, oğlunun sırtına baktığında merminin girdiği bölgeyi gördü ve 112'yi aradı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun tıbbi müdahalesi esnasında, yaralanmasına bir yorgun merminin sebep olduğu fark edildi. Olay sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri gerekli soruşturmayı başlattı.