Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi ne demek?

Yer çekimi nedeniyle geriye doğru düşen mermilere yorgun mermi adı veriliyor. Maganda kurşunu olarak ifade ettiğimiz ve namlunun düz tutulması yerine havaya doğru tutularak merminin ateşlenmesi ile oluşan yorgun mermiler birçok insanın hayatına mal oluyor.

YORGUN MERMİ NE DEMEK?

Kurşun, namludan çıktığı ilk anda oluşan kinetik enerjiyle sabit bir hızda ilerler. Bu duruma zinde mermi adı verilir. Havaya sıkılan mermilerde ise mermi, namludan çıktıktan sonra hızını kaybeder ve yer çekiminin etkisiyle geriye doğru serbest düşüş hareketi yapar, bu durum ise yorgun mermi olarak adlandırılır.

Yorgun mermi vakalarına dair güncel bir istatistik bulunmuyor lakin maganda kurşunu sebebiyle yaralanan hatta hayatını kaybeden insan sayısı maalesef ki oldukça fazla. Bu vahim durum, basında çok fazla yer edinemediği için toplumumuzun bazı kesimleri, asker uğurlamasında, düğünlerde ya da kutlamalarda havaya ateş açmanın ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu fark edemiyor.

İNSAN VÜCUDUNU DELİP GEÇİYOR

Dedektif Savaş Kurtbaba, yorgun mermi hakkında "Mermi çekirdeğinin namludan çıktıktan sonraki hızı 350m/sn’ye kadar çıkar. Daha sonra bu hız önce düşerek 60 m/sn ve daha sonra tekrar artarak 150 m/sn hıza kadar ulaşabilir. Bu hızlar genelde kullanılan tabancaların 9mm olan kurşunları için geçerlidir. Bu merminin hedefe düşme hızı 92m/sn şeklinde gerçekleşir ve insan vücuduna dokunduğu anda delip geçebilir. İnsan vücuduna isabetlerde sonuç ölüm olabilir. Vücudumuzda kurşunun öldürücü olarak isabet edeceği en tehlikeli noktalar kafa, boyun ve omuz bölgeleridir.“ açıklamasını yapıyor. Oldukça tehlikeli olan yorgun mermiler, büyük yaralanmalara yol açabileceği gibi ölüme de neden olabiliyor.