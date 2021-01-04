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Yorgun mermi olayının şüphelisi tutuklandı

04.01.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir genç kızın başına isabet eden yorgun mermi ile yaralanmasına neden olan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki Büşra Konyar ağır yaralandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir genç kızın başına isabet eden yorgun mermi ile yaralanmasına neden olan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki Büşra Konyar ağır yaralandı. Genç kız kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirken, olayın şüphelisi polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ö.K. (28) Erbaa Adliyesine sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Seyrantepe bölgesinden silah sesi duyulduğu ve boş arazide bir aracın görüldüğü bilgisi alan ekipler, olayın şüphelisini yakalamak için 3 gün geceli gündüzlü çalıştı. Kamera kayıtlarından şüpheliyi tespit eden ekipler, bölgede boş kovan buldu. Havaya ateş ettiğini kabul eden Ö.K’nin kullandığı tabancaya el konuldu. Büşra’nın başına isabet eden merminin şüphelinin tabancasından çıkıp çıkmadığı yapılacak balistik inceleme sonunda kesinleşecek.

Mermi genç kızın başından çıkartılamadı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan 17 yaşındaki Büşra Konyar, 31 Aralık 2020 tarihinde Hükümet Caddesi üzerinde yürürken başına yorgun mermi isabet etmişti. Genç kız, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alınmıştı. Hafta sonu ameliyat edilen genç kızın başındaki mermi çıkartılamadı.

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