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Yorgun merminin isabet ettiği çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 20:47 | Son Güncelleme

Yorgun merminin isabet ettiği çocuk yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir babanın oğluna atış talimi yaptırdığı sırada seken merminin isabet ettiği başka bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatova Mahallesi Termik Caddesi üzerindeki bir yem fabrikasının bahçesinde, M.D'nin (43) oğlu M.D'ye (18) tabancayla atış talimi yaptırdığı sırada, mermilerden biri sekerek karşı bahçede oynayan 12 yaşındaki Ö.F'ye isabet etti.

Kafasından yaralanan çocuk, ailesi tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kurşunun alnını sıyırdığı öğrenilen Ö.F'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, dedektörle yaptıkları aramada mısır yığınları içinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile 34 mermi buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çocuk Elbistan yaralı yorgun mermi

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