HABER

Yorgun mermiyle 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 17:49 | Son Güncelleme

Konya’da kafalarına yorgun mermi isabet eden 2 kişi hastanelik oldu.Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kültürpark otobüs durakları ve Alaaddin Tepesi civarında meydana geldi.

Konya’da kafalarına yorgun mermi isabet eden 2 kişi hastanelik oldu.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kültürpark otobüs durakları ve Alaaddin Tepesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında bekleyen C.D’nin (47) gözünün üzerine yorgun mermi isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olayın gerçekleştiği yere yakın bir noktada Alaaddin Tepesi civarında İ.Y. isimli vatandaş da aynı şekilde yorgun mermiyle kulağının arka kısmından yorgun mermiyle yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. İki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Nurhak’ta trafik kazası: 9 yaralıNurhak’ta trafik kazası: 9 yaralı
56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, kortejle başladı56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, kortejle başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.