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Yorgun mermiyle hayatını kaybettiği iddia ediliyordu! 16 yaşındaki Dilara'nın ölüm nedeni ortaya çıktı

07.01.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, annesiyle çöp atarken karnına yorgun mermi isabet ettiği iddia edilen 16 yaşındaki Dilara Ö.'nün, küçük kardeşinin elinden tabancayı almaya çalışırken vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan Dilara'nın babası A.Ö. ve amcası S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorgun mermiyle hayatını kaybettiği iddia ediliyordu! 16 yaşındaki Dilara'nın ölüm nedeni ortaya çıktı

Gaziantep'te yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Dilara Ö.'nün asıl ölüm nedeni kardeşinin beyanıyla ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 16 Aralık 2022'de Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Dilara Ö.'nün ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, anne N.Ö.'nün evin önünde bulundukları esnada kızı Dilara'nın birden yere yığıldığını ve vücudunda bir mermi girişinin olduğunu beyan etmesi üzerine olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

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Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında anne ve kızının görüntüsüne rastlayamadı.

KÜÇÜK KARDEŞİN BEYANI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bu arada Dilara'nın küçük kardeşi, evden babasının silahını yanına aldığını, ablasının, kendisinden almak istediği silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtti.

Ekipler, hayatını kaybeden Dilara'nın babası A.Ö. ve amcası S.Ö.'yü polise bilgi vermedikleri gerekçesiyle gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Güzelvadi Mahallesi'nde 16 Aralık'ta çöp atmak için dışarıya çıkan Dilara Ö.'nün yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandığı ailesince beyan edilmiş, genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. (AA)

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Gaziantep yorgun mermi

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