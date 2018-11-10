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Yorgun pelikan, hastane inşaatı çatısına indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yorgun düşen bir pelikan, hastane inşaatının çatısına indi.

Yorgun pelikan, hastane inşaatı çatısına indi

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yorgun düşen bir pelikan, hastane inşaatının çatısına indi. İşçilerin beslediği pelikan, Salihli Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kurtuluş Mahallesi'nde 8 katlı özel bir hastane inşaatının çatısına, dün akşam yorgun düşen bir pelikan indi. İşçiler, sabah hayvanın aynı yerde olduğunu ve uçmadığını görünce yardımına koştu. Pelikan balık ve su verilerek beslendi.
İnşaat sorumlusu Yankı Sarıoğlu, "Pelikanı işçiler görmüş. Rahatsız olabileceği düşüncesiyle aşağıya indirdik, beslemeye başladık. İlgili kurumları arayarak, neler yapabileceğimizi araştırdık. Araştırmalarımızın ardından Salihli'de bulunan Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü'ne teslim ettik. Pelikanda herhangi bir yara izi yok. Yemesi, yürümesi normal, sadece uçamıyor" dedi.
'YORGUNLUKTAN ÇATIYA İNMİŞ OLABİLİR'
Salihli Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü yetkilileri, "Pelikanlar, Gölmaramara ve Demirköprü barajlarında besleniyor. Büyük bir ihtimalle Avşar Barajı yönüne gitti. Yorgunluk veya rahatsızlanma sonucu, çatıya inmiş olabilir. Barınakta yapılacak tedavilerden sonra tekrar doğaya bırakacağız. Fiziki olarak herhangi bir yarası yok. Yemesi ve yürümesi normal. Sadece uçamıyor. Veterinerlerimizin tedavilerinden sonra doğaya bırakacağız" dedi.

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Yorgun pelikan, hastane inşaatı çatısına indiYorgun pelikan, hastane inşaatı çatısına indiYorgun pelikan, hastane inşaatı çatısına indiYorgun pelikan, hastane inşaatı çatısına indi

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