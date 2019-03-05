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Yorgun vaşak görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yedigöl köyü yakınlarındaki ağaç dibinde bir vaşak görüntülendi.

Yorgun vaşak görüntülendi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yedigöl köyü yakınlarındaki ağaç dibinde bir vaşak görüntülendi. Vaşağı görüntüleyen Bülent Erkan, "Sanırım avının peşinde koşmuş ve yorgun düşmüştü" dedi.
Türkiye'de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan vaşak, Yedigöl köyünün kırsal kesiminde görüldü. Karlı arazide ağaç dibindeki vaşak, köy halkından Bülent Erkan tarafından görüntülendikten sonra ormanlık alana kaçtı. Vaşağı görüntüleyen köyde 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan, doğada bugüne kadar ayı, kurt, geyik gibi birçok yaban hayvan çektiğini ancak kez bir vaşakla karşılaştığını söyledi. Vaşağın nefes nefese kaldığı için bir süre dinlendiğini belirten Erkan, "Sanırım avının peşinde koşmuş ve yorgun düşmüştü. Beni fark edince gitti" dedi

FOTOĞRAFLI

Yorgun vaşak görüntülendiYorgun vaşak görüntülendiYorgun vaşak görüntülendiYorgun vaşak görüntülendi

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