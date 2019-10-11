HABER

"Yörük Ana", Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere de kurban kesmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin’den terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda operasyona giden askerler için kurban kesen "Yörük Ana" Döndü Deveci, bu kez de Barış Pınarı Harekatı’na giden Mehmetçik için kurban kesmek istiyor.Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı gün çadırından çıkarak, operasyona giden askerlere kurban kesip alınlarına kurban kanı sürerek, harekatın simgelerinden biri haline gelen Döndü Deveci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Askerlerimizin yanına gidip orada kurban kesmek istiyorum” dedi.Harekata destek veren Deveci, “Devletimize, milletimize, Mehmetçiklerimize, kurban olduğum Allah’ım kolaylıklar versin.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin’den terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda operasyona giden askerler için kurban kesen "Yörük Ana" Döndü Deveci, bu kez de Barış Pınarı Harekatı’na giden Mehmetçik için kurban kesmek istiyor.
Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı gün çadırından çıkarak, operasyona giden askerlere kurban kesip alınlarına kurban kanı sürerek, harekatın simgelerinden biri haline gelen Döndü Deveci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Askerlerimizin yanına gidip orada kurban kesmek istiyorum” dedi.
Harekata destek veren Deveci, “Devletimize, milletimize, Mehmetçiklerimize, kurban olduğum Allah’ım kolaylıklar versin. Askerimizin ayaklarına taş değmesin. İnşallah sağ salim alırlar vururlar geri döner gelirler. Askerimiz olmazsa bizler nerelere gideriz. Bizi askerlerimiz koruyor. Allah başımızdan eksik etmesin askerlerimizi, devletimizi, milletimizi. Beni oraya götüren olsa bir koyun alır giderim ve keserim onlara yerler. İnşallah da giderim içimden çok geliyor gitmek. Allah inşallah kısmet eder gidip askerlerimizi görmeyi. Çok heves ediyorum gidebilmek için ama bilmiyorum nasıl gideceğim” diye konuştu.

PARTNER Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk
'2020 turizmi, 2019 kadar iyi olacak''2020 turizmi, 2019 kadar iyi olacak'
Emine nineye yeni hayatEmine nineye yeni hayat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova açıklarında bir deprem daha

Yalova açıklarında bir deprem daha

Diyarbakır'da 5 ton esrar ve 1 milyonu aşkın Hint keneviri ele geçirildi

Flaş operasyon! 1 milyon 337 bin adet ele geçirildi

Son dakika! Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Oyun oynarken sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı

Oyun oynuyordu... Küçük çocuğun vücudunun yarısı yandı

Van'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.