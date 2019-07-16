Yörük çocuklarına mobil kütüphane

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde emekli öğretmen Mehmet Asım Özçalık, otomobilini gezici kütüphaneye çevirip, şehirden uzakta, yayla mahallelerinde Yörük çadırlarında yaşamını sürdüren çocukları kitapla buluşturuyor.

​İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Çaltıbozkır Mahallesi’nde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Asım Özçalık, 2018 yılında Çaltıbozkır Mahallesi Eğitim, Kültür, Tanıtım, Kalkınma ve Dayanışma Derneği’ni kurdu. Dernek, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle mahalledeki eski okulun harabe binasında düzenleme yapıp, kütüphaneye çevirdi. Hayırseverler de kütüphaneye çok sayıda kitap bağışladı. Derneğin başkanı olan Özçalık, taşımalı eğitim kapsamında yer alan uzak mahallelerdeki öğrencilerin de kitaplara ulaşımını sağlamak için kendi aracımın bagaj kısmını yeniden tasarlayarak kütüphaneye çevirdi. Özçalık, gezici kütüphane oluşturarak, çadırlardaki çocuklara kitapları ulaştırmaya başladı.

Yaz mevsiminde, ailelerinin geçim kaynağının hayvancılık olması nedeniyle, çocukların çadırlarda ve yayla evlerinde yaşadıklarını belirten Mehmet asım Özçelik, "Kütüphanemizdeki kitapları bu gezici kütüphane ile çocuklarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu bizim için bir başlangıç. İnşallah bütün çocuklarımızın bütün çadır evlerindeki çocuklara ulaşacağız. Onların kitap alınca gözlerindeki mutluluk bizi son derece mutlu ediyor, her 15 günde bir ziyaret ederek, okudukları kitapları alıp yeni kitaplar vereceğiz kendilerine ve böylece okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Yörük çadırında yaşamlarını sürdüren çocuklar ise, gezici kütüphanenin çadırlarına kadar gelerek kendilerine kitap ulaştırmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek teşekkür etti.

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