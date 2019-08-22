Yörük efeler Muğla'yı şenlendirdi

Yaylalarda yaren tepesi ve yerlerinin belirlendiğini ifade eden Kıvrak, dua edilen bu mekanların Yörüklerin eğlencelerine de ev sahipliği yaptığını belirterek, "Yarenimizde cura, sipsi, kaval, tırnak kemane, saz, davul ve zurna çalındı. Kıvrak ve ağır zeybek, çömlek kırdıran oynandı. Ata türküleri söylenip, ata oyunları oynandı. Gösterilen ilgi bizi memnun etti. Yörük kültürünü yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

