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Yörük futbolunda eşekten düşüp, off-road yarışlarında takla attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı 2500 rakımlı Beydağı Yaylası’nda düzenlenen şenliklerde off-road yarışı ve eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı 2500 rakımlı Beydağı Yaylası’nda düzenlenen şenliklerde off-road yarışı ve eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu renkli görüntüler oluşturdu. Yörük futbolunda eşekten düşen oyuncuların imdadına sağlık ekipleri yetişirken, çamurlu zorlu parkurlardan geçen ve takla atan yarış arabaları ise nefesleri kesti.
2500 rakımlı Beydağı Yaylası’nda ‘Beydağı Yayla Şenlikleri’ yapıldı. Bu yıl ilki düzenlenen şenlik, Kumluca Belediyesi ve yayla sakinleri tarafından organize edildi. Şenliğe Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, belediye başkanları katıldı. Yaptığı konuşmada ilk kez düzenlenen şenliğin önemli bir tarih olduğunu ifade eden Başkan Köleoğlu, destek verildiği sürece gelecek yıllarda daha önemli bir şenlik haline getirileceğini kaydetti.

Off -Road aracı takla attı
Konuşmaların ardından katılımcılara yemek ikramının yapıldığı şenlikte, tek kurşun atış ve off-road yarışları düzenlendi. Çamurlu zorlu parkurlardan geçen ve takla atan yarış arabaları nefesleri kesti. Yoldan çıkıp takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araç görevliler tarafından düzeltilip yoluna devam etmesi sağlandı.

Eşeklerden yere kapaklandılar
Ardından şenlik, eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu ile devam etti. Semersiz eşekler üzerindeki iki takımdan toplam 12 kişinin mücadele ettiği maçta oyuncular, elden ele dolaşan Yörük kilimi ile kaplı topu kaleye göndermeye çalıştılar. Hem eşeği hem ellerindeki topu kontrol etmekte zorlanan ve sık sık eşeklerden yere düşen oyunculara ise sahada bulunan 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Yeşil ve kırmızı takımın oyuncuları, düştükleri anda sahadan kaçmaya çalışan eşekleri yakalayabilmek için de çaba sarf ettiler.
Tek kurşun atış yarışmasında dereceye giren Umut Selahattin Baylan, Ramazan Akın, Şevket Kılavuz ve Ramazan Zahmacıoğlu’na katılım madalyası, kupa ve sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler verildi. Off-road yarışına katılan Sercan Yeşil, Osman Balcı, Osman Özen, Metin Nacakçı, Halil Topcu, Hüseyin Onaran, Ramazan Acarbulut, Kadir Özdaş, Mehmet Kanat ve Servet Üresin’e de katılım madalyası, kupa ve sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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