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Yörük kadınlar eski elbiseleri nasıl kilime dönüştürdüklerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

"Geleneklerimizi Yaşatıyoruz" projesi kapsamında Bilecik Yaşayan Kent Müzesine davet edilen Yörük kadınlar, eski kıyafetleri nasıl kilim yaptıklarını gösterdi

BİLECİK (AA) - Bilecik Yaşayan Kent Müzesine davet edilen Yörük kadınlar, eskiyen elbiseleri nasıl kilime dönüştürdüklerini anlattı.

"Geleneklerimizi Yaşatıyoruz" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe katılan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzede geçmişten izleri sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Yağcı, genelde giysilerin işi bitince yeniden değerlendirilmediğini belirterek, "Oysa geçmişimizde bu elbiseler makasla kesilerek şekle sokuluyordu ve tekrar dokunup hayatımıza geri sunuluyordu. Sanayileşmenin çok yüksek olduğu günümüzde geçmişimizden izlerle göstermeye çalıştık." görüşlerini aktardı.

Müze sorumlusu Yurdanur Kırlı ise "Pala kilim dokuma" olarak bilinen etkinliğin büyük ilgi gördüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin Sarıdayı köyünden getirdik tezgahımızı. Maalesef depolara atılmışlardı, yıllardır kullanılmıyordu. Biz de ona sahip çıkalım müzemize getirelim, müzemize bir değer kazandıralım istedik. Aynı zamanda bu kültürü müzemize gelen ziyaretçilerimize anlatalım, gösterelim dedik. Eskiyen, çöpe atılacak kıyafetlerimizin makasla kesilerek yumak haline gelmesi ve bu yumağın da ardından tezgahta kilim haline gelmesini anlatmaya çalışıyoruz."

Tezgah başında kilim dokuyup bu serüveni ziyaretçilere anlatan 69 yaşındaki Sevim Coşkun da elbiseleri çöpe atacaklarına değerlendirdiklerini ifade ederek, "Biz eskileri yeniye dönüştürüyoruz. Kumaşları kesip kilim yapıyoruz. Eskiden anneannem yapıyordu. Yapan kalmadı denilebilir. Biz devam etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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geri dönüşüm kilim

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