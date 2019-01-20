Yörük Teyze'den Zeytin Dalı Harekatı anısına kurban

Hatay'da yaşayan ve Suriye sınırındaki askerlerle yakından ilgilenmesinden dolayı "Yörük Teyze" adıyla anılmaya başlayan Döndü Deveci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılı anısına kurban kesti.

Geçen yıl da Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için kurban kesen Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerleri kendi çocuklarından ayırmadığını söyledi.

Harekat sürecinde duygu dolu anlar yaşadığını belirten Deveci, ''Bugün Zeytin Dalı Harekatının birinci yılı. Geçen yıl bu zamanlarda sınıra gelen askerlerimizin yanına gittiğimi hatırladım. Bugün sabah da kalktığımda duygulandım, ağladım." dedi.

Deveci, başarıyla harekatı tamamlayan askerler için her gün dua ettiğini belirterek, kestiği kurbanın etlerini de Akbez Jandarma Karakoluna teslim edeceğini sözlerine ekledi.

