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Yörük ve Türkmen dernekleri Denizli'de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 20:29 | Son Güncelleme

Buldan'da düzenlenen Yörük ve Türkmen Toyu, renkli görüntülere sahne oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yörük Türkmen Toyu'nda 126 Yörük ve Türkmen derneğinin üyeleri bir araya geldi.

Buldan Yörük Türkmen Derneği öncülüğünde Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan Kaymakamlığı, Buldan Belediyesi ve Buldan Ziraat Odası'nın desteğiyle Süleymanlı Yayla Gölü kenarında Buldan 4. Yörük ve Türkmen Toyu düzenlendi.

Etkinliğe katılan Türkiye'den 126 Yörük ve Türkmen derneğinin üyeleri, kurdukları kıl çadırlarda gelenek ve göreneklerini tanıttı.

Yöresel kıyafetleriyle etkinliği katılanlar, beraberlerindeki koyunlar, köpekler, atlar ve develerle renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte Yörük ve Türkmen gençleri, Türklerin geçmişte kullandıkları savaş kıyafetlerini giyerek kılıç kuşandı.

Protokol üyeleri, etkinlik alanına gelişlerinde kılıç kalkan ekibi tarafından karşılandı.

Savaş kıyafetli Yörük ve Türkmen gençleri, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı olurken, bazı misafirler süslenen at ve develere binip gezinti yaptı.

Çadırlarda yayık ayran ile pilav ikram edilen etkinlikte yerel sanatçılar saz çalıp türkü seslendirdi, yöresel kıyafetleriyle maniler söyledi.

- "Bölgenin en büyük Yörük Türkmen Toyu"

Buldan Yörük Türkmen Derneği Başkanı Osman Ören, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılımın geçmiş yıllara göre daha fazla olduğunu söyledi.

Bölgenin en büyük Yörük Türkmen Toyunu düzenlediklerini dile getiren Ören, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin minyatürünü buraya topladık. Milletimizin tüylerini diken diken etsin diye '100. Yıl' sergisini açtık. Türkiye'nin değişik yerlerinden 126 Yörük ve Türkmen derneği bu etkinliğe katılım sağladı. Güzide derneklerimizin halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Kültürümüzün birbirinden değerli ses sanatçıları ile atlı cirit oyunu ekipleri vatandaşlarımızla buluştu. Yöresel kıyafetleriyle etkinliği katılan misafirlerimiz, gelenek ve göreneklerimizi tanıttı."

Etkinliğe, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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Türkmen yörük

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