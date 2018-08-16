HABER

Yörükler ABD'yi protesto etti, turistler görüntü çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hemşehri ve Yörük dernekleri üyeleri, ABD'nin ekonomik yaptırımlarını basın açıklamasıyla protesto etti.

Yörükler ABD'yi protesto etti, turistler görüntü çekti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da hemşehri ve Yörük dernekleri üyeleri, ABD'nin ekonomik yaptırımlarını basın açıklamasıyla protesto etti. Bazı turistler, eylemi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Muratpaşa ilçesinde 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde bir araya gelen hemşehri ve Yörük dernekleri üyeleri, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, bütün ülkelerin gözünün, Türkiye'nin üzerinde olduğunu söyledi. Dünya barışının, Türkiye'nin elinde olduğunu kaydeden Duman, ABD'nin ekonomik baskısını ciddiye almadıklarını kaydetti. Duman, "ABD hükümetine karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu kısasa kısas eylemini kesinlikle destekliyoruz. Kalleş, iki yüzlü ABD yönetimini şiddetle kınıyoruz" dedi.
Öte yandan basın açıklamasını caddeden geçen turistler de ilgiyle izledi. Bazı turistler, açıklamayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

FOTOĞRAFLI

Yörükler ABD'yi protesto etti, turistler görüntü çektiYörükler ABD'yi protesto etti, turistler görüntü çektiYörükler ABD'yi protesto etti, turistler görüntü çektiYörükler ABD'yi protesto etti, turistler görüntü çekti

PARTNERYOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...YOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...
Öğretmenden tepki çeken ağustos böceği paylaşımıÖğretmenden tepki çeken ağustos böceği paylaşımı
Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğulduErzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.