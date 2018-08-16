Yörükler ABD'yi protesto etti, turistler görüntü çekti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da hemşehri ve Yörük dernekleri üyeleri, ABD'nin ekonomik yaptırımlarını basın açıklamasıyla protesto etti. Bazı turistler, eylemi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Muratpaşa ilçesinde 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde bir araya gelen hemşehri ve Yörük dernekleri üyeleri, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, bütün ülkelerin gözünün, Türkiye'nin üzerinde olduğunu söyledi. Dünya barışının, Türkiye'nin elinde olduğunu kaydeden Duman, ABD'nin ekonomik baskısını ciddiye almadıklarını kaydetti. Duman, "ABD hükümetine karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu kısasa kısas eylemini kesinlikle destekliyoruz. Kalleş, iki yüzlü ABD yönetimini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Öte yandan basın açıklamasını caddeden geçen turistler de ilgiyle izledi. Bazı turistler, açıklamayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

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