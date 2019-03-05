MERSİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer Toroslar'da bir çadır görüyorsanız ve o çadırın dumanı tütüyorsa bu ülkede bir beka sorunu yoktur. Yörükler varsa bu ülkede bu bayrak asla aşağı inmez. Yörükler varsa onlar barışın, huzurun teminatıdır. Biz Yörükler'e öyle bakıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, merkez Toroslar ilçesindeki Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada kurulan çadırda Yörüklerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Yörükler'in önemine değinerek kendisinin de Yörük kültürünü bilen bir aileden geldiğini aktardı.

Mersin'in güzel bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kenti bir marka yapmak sadece belediye başkanının değil, hepimizin ortak görevidir. Bu kentte huzuru sağlamak, birlikte yaşamayı sağlamak ve en önemlisi güçlü bir kültürel yapıyı oluşturmak başta belediye başkanı olmak üzere hepimizin ortak görevidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün "Arkadaşlar gidip, Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez." sözünü anımsatarak, şöyle devam etti: