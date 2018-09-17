Yörükler yayladan dönüş hazırlığında

MERSİN (AA) - DERVİŞ ÇÖMEZ - Mersin'de Toros Dağları'nın eteklerinde hayvanlarını otlatabilmek için göçebe bir hayat yaşayan ve yaz aylarında yaylaya çıkan Yörükler, havaların soğumasıyla sahil bölgelerine dönüş hazırlıklarına başladı.

Sıcak havalardan etkilenmemek, hayvanlardan daha yüksek verim sağlayıp, tereyağı ve peynir yapmak için yemyeşil otların bulunduğu Toros Dağları'nın zirvelerine, Karaman il sınırı yakınlarına nisan ve mayıs aylarında çıkan Yörükler, havaların soğumasıyla dönüş hazırlığına girişti.

Kışlıklarını türküler eşliğinde yapan Yörükler, hazırlıkların bitmesinin ardından Erdemli, Silifke, Aydıncık gibi sahil ilçelerine inecek.

Kösereli Yörüklerinden Kemal Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçebe bir hayat sürerek geleneklerini yaşattıklarını söyledi.

Göçlerin zaman içerisinde teknolojik imkanların da gelişmesiyle değişim gösterdiğini, artık araçların da kullanıldığı belirten Çevik, buna rağmen göçebe olmanın zorluklarını yaşadıklarını ifade etti.

Çevik, geçimlerini sağladıkları küçükbaş hayvanların daha iyi şartlarda beslenmesi için bahar ve yaz aylarında geniş otlaklara ihtiyaçları olduğunu anlatarak, bu nedenle bu dönemi yüksek rakımlı yaylalarda geçirdiklerini kaydetti.