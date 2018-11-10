Yörüklerin 'Diriliş' marşına klip çekildi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- YÖRÜK Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa'nın Yörük Türkmenler için yazdığı 'Diriliş' adlı marşa klip çekildi.

Eskişehir'de yaşayan ve bir protez-ortez firmasının sahibi olan Niyazi Çapa, Yörükler için marş yazdı. Marş, Balıkesirli müzisyen Ömer Çandır tarafından bestelenip seslendirildi. Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa'nın Yörük Türkmenler için yazdığı 'Diriliş' adlı marşa klip de çekildi. Marşla ilgili konuşan Çapa, şöyle dedi:

"Bizim ana gayemiz; yetişen neslimize ne olduğumuzu güzelce anlatabilmek. Yörük Türkmenlerin şarkıları, türküleri var ama kanını kaynatacak bir marşı yoktu. Bunu da biz tamamlayalım dedik. Tamamladık ve büyük ilgi görüyor. Kamuoyunda oldukça ilgi duyuldu ve bunun klipini yapalım istedik. Klip çekimlerini çeşitli yerlerde yaptıktan sonra finalini de Bursa'da yaptık. Kocayayla'da çadırlarımızı kurduk, otağımızı kurduk, Yörük Türkmen beylerimizi, kardeşlerimizi, dernek başkanlarımızı davet ettik. Hepsi de yöresel kıyafetleriyle geldi. O şekilde son çekimleri de gerçekleştirdik. Marşımızı 'Diriliş' koyduk. Yörük Türkmenlerin dirilişi. Bir kardeşimiz de 'Bu marş Yörük Türkmenlerin 'Dombra'sı' dedi. Benim isteğim yerine geldi. Neydi isteğim? Bir Yörük Türkmen marşı yazalım. Marşın sözlerini ben yazdım. Balıkesirli bestekâr Ömer Çandır ise bu marşı oldukça içten söyledi. Türk'ü tarif eden bir marşımız olsun istedim. Yeni yetişen çocuklarımız bilsinler nereden geldiklerini. Gerçekten 7 yaşındaki çocuğun kanını kaynattığı gibi benim gibi 77 yaşındaki birinin de kanını kaynatacak nitelikte bir marşımız oldu. İnşallah önümüzdeki gönlerde kurguları tamamlandıktan sonra televizyonlara ve sosyal medyaya dağıtacağız."