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Yörüklerin hayır yemeklerinin vazgeçilmezi "ciğer çorbası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Bilecik ve ilçelerinde yaşayan Yörükler, asırlardır sürdürdükleri gelenekleri kapsamında kazanlarda pişirdikleri ciğer çorbasını, hayır yemeklerinde ikram ediyor - Akköy Muhtarı Seçim Gecengi: - "150 kilogram süt, 15 kilogram buğday, 15 kilogram ciğer kattık. Rendelediğimiz ciğeri fırında sadece sütle pişiriyoruz. Yanında pilav, kavurma ve helva da ikram ediyoruz"

BİLECİK (AA) - Bilecik ve ilçelerinde yaşayan Yörükler, asırlardır sürdürdükleri gelenekleri kapsamında hayır yemeklerinde "ciğer çorbası" ikramında bulunuyor.

Genç nüfusun iyice azaldığı Yörük köylerinde, asırlardır her yıl yaz günlerinde hayır yemekleri düzenleniyor.

Çevre illerden gelenlerle 7'den 70'e yüzlerce kişinin köy meydanlarında buluştuğu etkinlikte, gece boyunca kazanlarda pişirilen ciğer çorbası, pilav, kavurma ve helvalar tüketiliyor.

Gölpazarı ilçesi Akköy köyünde doğan ve farklı şehirlerde yaşayan Yörükler de meydandaki hayır yemeğinde bir araya geldi.

Davete katılan Vali Bilal Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir ortamda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Göçler nedeniyle köylerin nüfusunun her geçen gün azaldığına dikkati çeken Şentürk, hayır yemekleri için köy dışından gelen vatandaşların atalarını andığını, birbirleriyle kaynaştığını belirtti.

Şentürk, "Ciğer çorbasını burada bir kez duymuştum. Herkese soruyordum, bugün tatmak nasip oldu. Farklı bir tat, tavsiye edilecek bir çorba." dedi.

Akköy Muhtarı Seçim Gecengi de Bilecik'te yaşayan Yörüklere has ciğer çorbasını genellikle düğün ve bayramda pişirdiklerini anlattı.

Çorbaya ilişkin bilgi veren Gecengi, "Osmanlı'dan gelir çorbamız. Çorbaya 150 kilogram süt, 15 kilogram buğday, 15 kilogram ciğer kattık. Rendelediğimiz ciğeri fırında sadece sütle pişiriyoruz. İki gün önce hazırlık başlıyor. Yanında pilav, kavurma ve helva da ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gecengi, bu hayır yemeğinde 12 kazan pilav, ikişer kazan ciğer çorbası, kavurma ve helva ikram ettiklerini belirtti.

İstanbul'dan gelen Hülya Karminal ise bu geleneklerle büyüdüklerini, şimdi de çocuklarını hayır yemeğine getirdiklerini kaydetti.

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Bilecik ciğer çorbası hayır yemeği yörükler

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