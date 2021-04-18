Yorum: 128 milyar dolar nerede?

Soru, bu rezervin nereye gittiği sorusu. Sorular çok, iktidarın sıkıntısı büyük." Banu Güven DW Türkçe için yazdı.İyi muhalefet kader değiştirebilir. Son haftalarda gündemden düşmeyen "128 milyar dolar nerede" ve "Merkez Bankası rezervleri ne oldu" soruları karşısında iktidar ikna edici tek bir cevap verebilmiş değil. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. "Hiç öyle bir para olmadı" diyen de çıktı, "Salgında şu kadar para harcadık" diye durumu kurtarmaya çalışan da.

Bu kargaşa, Beştepe'yi rahatsız etmiş olacak ki, en sonunda Merkez Bankası başkanlığına en son atanan isim olan Şahap Kavcıoğlu'nun Anadolu Ajansı'na açıklama yapması istendi. Ne var ki, Kavcıoğlu'nun Anadolu Ajansı'nın ısmarlama gibi duran sorularına verdiği cevaplar da, 128 milyar dolarlık rezervin akıbetini açıklamaya yetmedi.

Kavcıoğlu diyor ki, "2017 yılından itibaren ihtiyaç görülen durumlarda, kamu bankaları aracılığıyla döviz işlemleri yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede sistemde sağlıksız fiyat oluşumlarının engellenmesi ile döviz piyasalarındaki arz-talep dengesi ve likiditenin tesis edilmesine katkıda bulunulmuştur." Yani Merkez Bankası Başkanı, yasadışı bir şey yapılmadığını, döviz kurunu kontrol etmek için piyasaya dolar basıldığını söylemekle yetindi. Ne var ki, birileri için likidite tesis edilirken, arz - talep dengesi falan sağlanmadı. Bu başarılsaydı, şimdi döviz kurları da başka yerde olurdu, değil mi?