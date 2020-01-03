Yorum: 480 milyon can verdi

480 bin hayvan yangında can verdi. Banu Güven DW Türkçe için yazdı.Yeni yılın ilk günlerinde insanlar yine hayvanlardan rol çalmakta. ABD Başkanı Donald Trump gitti, İran’ın Ortadoğu ve Körfez’deki nüfuz savaşının en etkili ismini Kasım Süleymani’yi öldürttü. Herkes, yüreği ağzında, bölgede savaş çıkar mı, bunu tartışmakta haliyle. Bu bildiğiniz savaş ilanı çünkü. Aciliyet arzeden bu konu nedeniyle dünyanın başka bir yerinde son bulan yarım milyar candan söz eden ise olmadı. Avustralya’daki orman yangınlarında öldüğü açıklanan hayvanlardan söz ediyorum. Ne yalan söyleyeyeyim, ben de suikast haberi gelince iki konu arasında gittim, geldim. Dönüp dolaştım, hayvanlardan yana karar verdim. Onları yazacağım. Sydney Üniversitesi’ndeki çevre bilimcilerin hesaplarına göre, ülkenin güneydoğusunda 60 bin kilometrekarelik alanı etkileyen yangında 480 milyon kadar yabani hayvan alevler, duman ya da yüksek ısıdan can verdi. Gözünüzde canlandıramazsınız diye rakamla da yazayım: 480.000.000! Bu rakamın içinde böcekler, yarasalar, kurbağalar yok. Çevre bilimciler bu tahmini 2007’den çıkarılan envanterlere göre yaptılar. Yani toplamda can veren hayvan sayısı bundan da yüksek olabilir.

Bu hayvanlar arasında elbette kangurular var. Sonra zaten nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koalalar. Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, Avusturya’daki koala nüfusunun yüzde 30’unun bu yangında can verdiğini açıkladı. Bu aşağı yukarı 8 bin 500 koala demek. Yangın yeryüzünün en nadir görülen kuşları arasında yer alan bir papağan türünü de etkiledi. Western Ground Parrot’tan yeryüzünde zaten hepi topu 150 birey kaldığı tahmin ediliyordu. Alevlerden kaçamayan bir tür de Kangaroo Island Dunnart diye bilinen bir keseli fare türü. Son 200 yılda 34 türün yeryüzünden silinmesine sahne olan Avustralya’da bu yangın hayvanlar açısından tükenişi hızlandıran bir sonuç doğurdu. Soykırım gibi. Salondaki kanguru Yangından kurtulan hayvanlar için hayatta kalmak da kolay değil çünkü. Yaşam alanları, barındıkları, beslendikleri alanlar tahrip oldu. Bir videoda yüzlerce kanguru yayılmakta olan alevlerden kurtulmak için bir tepeye doğru kaçıyordu. O tepede ne bulup yiyecekler, orası meçhul.

Bugüne kadar hep “Yaban hayatı süren hayvanları beslemeyin” diyen uzmanlar, bu yüzden şimdi Avustralyalıları hayvanlara gıda sağlamaya çağırıyor. Bazı Avustralyalılar elinden geleni yapıyor. Salonuna kanguru alan da var, evini yedi kişilik bir koala grubuna açan da. Peki iklim değişikliği yangınları nasıl körükledi? Avustralya’da sıcaklığın geçen yılın ortalamalarının iki derece üzerinde kaydedildiği günler var. Gittikçe artan sıcaklıklar, havayı ve bitki örtüsünü kurutuyor, ısı değişiklikleriyle daha kuvvetli rüzgarlar oluşuyor ve yangınlar daha kolay başlayıp, daha hızlı yayılabiliyor. Ne var ki, ekonomik endişelerle kömür madenlerini iklim değişikliğiyle mücadeleye yeğleyen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bu korelasyonu reddediyor. Yangınlar başladığında Hawaii’ye tatile gittiği için de eleştirilen Morrison’a halkın verdiği cevaplardan biri şöyle: “Senin iklim krizin benim evimi yaktı.” Ama adam oralı değil; derdi hâlâ dünyanın en büyük kömür madenini Avustralya’da kurabilmek, mevcut olanları koruyabilmek. Madenler için yerlilerin topraklarına Avustralya’da da göz dikilmiş durumda tabii.