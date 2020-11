Yorum: ABD’de zafer kadınların

Ama asıl zafer Biden’ı seçen kadınların ve Kamala Harris’in oldu. Erdoğan ise o gün Biden’ı kutlamadı, bir ihtimal Putin’le kulaklarını çınlattı. Banu Güven yazdı:Donald Trump seçimden günler önce Beyaz Saray'ın etrafını sabit demir bariyerlerle çevirmişti. Seçim sonrası çamura yatmayı önden planladığından ne olur ne olmaz diyerek bir güvenlik önlemi almayı düşünmüştü herhalde. Trump'ın demir bariyerleri Amerikan halkının bütçesinden giderayak 988 bin 788 dolar, yani yaklaşık 1 milyon dolar harcanmasına neden oldu. Cumartesi günü Associated Press Haber Ajansı ve bazı kanallar Joe Biden'ın seçildiğini açıkladıklarında Trump Philadelphia'da golf sahasında stres atmaya çalışıyordu. Avukatı, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ise basın toplantısına hazırlanmaktaydı. Giuliani, basın toplantısı için Four Seasons Oteli yerine, isim benzerliğinden Four Seasons Total Landscaping adında bir peyzaj şirketinin kiralandığı gerçeğini muhtemelen o sıralarda fark etti. Uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileri Giuliani'yi "Bizde basın toplantısı falan yok” açıklaması yapan Four Seasons Oteli'nde değil, yanı başında erotik bir dükkân bulunan bir peyzaj şirketinin otoparkında buldular. ABD Başkanı'nın avukatının "Pes etmeyeceğiz” açıklamasını, fonda sarı bir bahçe sulama hortumuyla sıvası dökülmüş bir binanın önünde yapması Trump'ın 4 yıllık iktidarının trajikomik bir özetiydi sanki.