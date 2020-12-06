Yorum: Albayrak, doktora, ahlak

Banu Güven’e göre Albayrak’ın tezine bugün AKP Grup Başkanvekili olan Mehmet Muş da yardım etti.Adının başında Dr. unvanı var. Özgeçmişinde ‘Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde "Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Finansmanı: Bir Uygulama" başlıklı teziyle doktora derecesini aldı’ diye yazıyor. Kendisi bir değil, iki kez bakanlık koltuğunda oturdu. Hem enerji, hem de hazineden sorumlu bakan oldu. 2016’da kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun da yönetim kurulundaydı. Evet, bildiniz. Damat Berat Albayrak’tan söz ediyorum. Doktora unvanı kullanmaya hakkı olmadığını aslında uzun süre önce memleketçe anladığımız ama sineye çekmek zorunda kaldığımız sabık bakandan. Berat Albayrak’ın mail hesabının hacklenmesiyle ortaya saçılan özel yazışmaların haksız doktora unvanı kısmı aslında ilk kez 2016’da haber oldu. Sonra bir daha. En son Metin Cihan Twitter hesabından bu tez yazım hikayesinin arka planını daha detaylı şekilde yazdı. Maillerden Albayrak’ın doktora tezinin sunumunu danışmanı olan Prof. Dr Erişah Arıcan’ın hazırladığı ya da asistanlarına hazırlattığı net ekilde anlaşılıyordu. Erişah Arıcan’ın Nisan 2016’da Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’na girdiğini, Eylül 2018’den beri de başkan atandığını, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu yönetiminde olduğunu hatırlatalım.

Mailler bize şunu anlatıyor. Erişah Arıcan’ın, Albayrak’a tez izleme öncesinde 12 slayttan oluşan bir sunum hazırlayıp ya da hazırlatıp Albayrak’a gönderiyor. Üzerine bir model taraması da yapıyor. ‘Tezle ilgili eksiklikleri de tamamlamaya devam edeceğim’ diyor. Arıcan’ın ve asistanların "yapılacaklar listeleri’’ var. Görevlerinin büyük kısmını tamamladıklarını yazıyorlar. "Sadece Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili kısa bir yer kaldı. Onun dışında biz an itibariyle ekonometrik modele başlıyoruz. O konuda da gelecek hafta verileri toplayarak Doç. bir arkadaşımızla o kısmı da tamamlayacağız" gibi ifadeler var. Erişah Arıcan’ın daha önce de yayınlanan ve alenileşen bu yazışmaları 2009 - 2010 yıllarından… Albayrak’ın tezi ise 2011’de onaylanmış. Ben bu tarihten sonrasına da biraz baktım ve karşıma yeni bir detay çıktı. Albayrak’ın tezine ‘katkıda bulunanlar’ arasında ne tesadüftür ki 2011’de AKP İstanbul Milletvekili seçilen ve bugün AKP Grup Başkanvekili olan Mehmet Muş da var.