Yorum: "Allah’ın lütfu"

İki konu da AKP tarafından darbeye bağlanıyor. Banu Güven DW Türkçe için yazdı.Ortada tek gerçek, ama taban tabana zıt algılar var. Gerçek şu: Eldeki paranın satın alım gücü düştükçe düşüyor. Hükümet - aslında bağımsız olması gereken - Merkez Bankası'nın rezervini doların boynuna kement atmak için kullanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı, cumhurbaşkanının damadı Berat Albayrak kameralar önünde jestleri, mimikleri ve ifadeleriyle hiçbir sorun yokmuş gibi tirat atarken, perde arkasında sürekli durumu kurtarma gayretinde. Ne var ki, ekonomide de taşıma suyla değirmen bir yere kadar dönüyor, o açıklar bir yerden kendini gösteriyor. Doları son olarak 7 TL altında tutmak için Merkez Bankası rezervlerinin kullanıldığı sonucuna varmak, Albayrak'ın düşündüğünden daha kolay bu yüzden. Bu işlerden biraz anlayanlar, Merkez Bankası'nın rezervlerinde olması gereken yaklaşık 65,7 milyar doların kur ateşini düşürmek için kullanıldığını, yani olması gereken yerde durmadığını toplama çıkarmayla bulabiliyor. Yani iktidar için hakikati saklamak aslında mümkün değil.

Ne var ki, bu medya düzeninde hakikat sınırlı sayıda insana ulaşıyor. Bu hükümetin iktidarda kalmasını sağlayanlar, eğer muhalif ya da bağımsız yayınlarla ya da hesaplarla ilgili değillerse, devletin kasasında kaç dolar kalmış, bundan bihaber. Ekonomideki alarma, iş dünyasında olanlar dışında, bu kesimin kulağı sağır. Onlar sadece Erdoğan'ı ve takımının sesini duyuyorlar. Haksız da değiller bir bakıma. Her şey Erdoğan'a bağlı çünkü. Sosyal medyada da önlerine düşen, zaten duymak istedikleri. Doların dış mihrakların ve içeridekilerle işbirlikçilerinin marifetiyle yükseldiğine inanıyorlar. Dolardaki yükselişle ilgili A Haber'de ve Sabah Gazetesi'nin internet sayfasında gördükleri haber şunu diyor: "Londra merkezli uluslararası finans baronları, Türkiye'ye yönelik karanlık bir operasyon gerçekleştirdi. BDDK ve ekonomi yönetiminin devreye girerek suç üstü yakaladığı Citibank, UBS ve Paribas bankalarına işlem yasağı getirildi. Türk ekonomisine yönelik saldırıların ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla görüşmesi sırasında olması dikkat çekti. CHP'nin darbe imalarının ardından gelen operasyon Türkiye'ye sistematik bir saldırı gerçekleştirildiğini ortaya koydu.” Haberde "uluslararası finans çetesi” olarak adlandırılan bankalar "ellerinde olmayan TL'yi açığa satarak döviz kurunu yukarı çekmekle” suçlanıyor. Yani "Kurun yükselmesinin sorumlusu içeride değil, yine dışarıda” deniyor. Ekonominin 3 bankanın manipülasyonuyla nakavt olacak hale nasıl geldiğini, TL'nin dolar karşısında son 4 ayda yüzde 21, son beş yılda yüzde 63 değer kaybettiği gerçeğini de kimse sorgulamıyor tabii.