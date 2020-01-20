Yorum: Almanya'nın yeni rolü

Alman siyaseti yıllardır dünya sahnesinde daha büyük bir sorumluluk üstlenilmesini tartışıyor. Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden biri ve Avrupa'nın merkezindeki belirleyici bir güç olarak rolüne yaraşacak bir sorumluluk. Ancak neyin tartışıldığı genelde yeterince net değil. Kastedilen askeri güç mü? Pek değil. Almanya'nın imkanları ve tarihten gelen mirası buna dar sınırlar çiziyor. Ancak eski, dengeleyici diplomasinin alanını genişleten bir güç olarak Almanya etkin olabilir.

Pazar günü Başbakan Angela Merkel Berlin'de Fransa, Rusya, Türkiye ve Mısır'ın devlet başkanlarını, İngiltere ve İtalya başbakanlarını, ABD Dışişleri Bakanını, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nden temsilcileri bir araya getirdi.

Libya'da çatışan taraflar; meşru Ulusal Mutabakat Hükümetinin Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin doğu ve güneyinde geniş kesimleri kontrolü altında bulunduran komutan Halife Hafter de Berlin'deydi. Ancak bu iki ismin buluşmada geri planda kalması Libya'daki durumla ilgili çok şey söylüyor. 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrasında ülkede çıkan iç savaşa sayısız uluslararası güç müdahil oldu. Libya'da petrol ve doğal gazın yanı sıra mülteciler de önemli bir konu. Libya, kaçakçı şebekelerin yardımıyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların denize açıldıkları başlıca çıkış noktalarından biri. Pek çoğu da Libya hapishanelerinde acı koşullar altında dayanmaya çalışıyor. Libya, radikal İslamcı terörün de beslendiği zeminlerden birini oluşturuyor. Libya'daki tüm bu dram yıllarca geri planda kaldı, örneğin Suriye'deki savaş kadar dikkat çekmedi. Ancak Libya'daki vekalet savaşı uzun süredir devam ediyor.