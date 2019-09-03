Yorum: Almanya'yı huzursuz bir dönem bekliyor

Geçen Pazar yapılan eyalet seçimlerinin sonucu kimse için bir sürpriz olmadı. Hatta bazıları “Almanya için Alternatif”in (AfD), Brandenburg ve Saksonya'da "sadece” ikinci büyük parti olmasından daha iyi bir sonuç almasından endişe ediyordu. AfD belli ki, yabancı düşmanlığını merkeze alan kampanya ile seçmenlerin oyunu aldı. Sandık sonuçları, Almanya'da radikal sağcılarla ittifak yapan bir partinin seçimleri kazanma şansının yüksek olduğunu da ortaya koydu.

Başta şöyle düşünmüştüm: "Hükümet sorumluluğu üstlenmedikleri sürece hiçbir şey olmaz.” Ancak Türkiye kökenli biri olarak sonuçlardan endişelenmeli miyim sorusunu kendime yönelttiğimde verdiğim yanıt hep aynı oluyor: "Evet!” Bu bakımdan mesele, AfD'nin hükümet sorumluluğunu üstlenmiş olması ya da olmaması değil. Mesele AfD'nin Doğu Almanya'daki insanları manipüle ederek politik iklimi zehirlemesi. AfD yabancı düşmanı sloganlarla, toplumda yükselen "gelecek endişesini” yoğun biçimde körüklüyor.

"Almanya Almanlarındır - Yabancılar dışarı.” Radikal sağcı gösterilerdeki bu haykırışlar hâlâ kulaklarımda çınlıyor. Şimdilerde ise aynı mesajları, AfD'nin gelecekte her şeyi daha iyi yapacağına inananlardan duyuyoruz. Ancak AfD'den kimse çıkıp da Doğu Almanya'daki kötü durumun "yabancılarla” ne ilgisi olduğunu izah edemiyor. Bunun yanı sıra, biz "yabancıların” bu ülkeyi; Almanya'yı, Doğu Almanya'yı birlikte kurduğumuzun farkında bile değiller.