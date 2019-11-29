Yorum: Asıl popülist Trump mı Obama mı?

ABD’de neredeyse bir yıl sonra seçimlere gidilecek. Popülist Donald Trump seçilmezse ülkenin durumunun ne olacağına dair tartışmalar şimdiden başladı. Bu aslında popülistler bağlamında genel bir sorun. Genelde özlü hiçbir şey ortaya koyamadıkları için, siyasi arenadan kaybolduklarında siyasi sistem ve demokrasiye yönelik öfkeli hoşnutsuzluk eskisinden daha büyük hale geliyor.

Ancak ABD'deki mevcut duruma bakıldığında bu perspektif gerçeği yansıtmıyor. Donald Trump pek çoklarının düşündüğü gibi bir popülist değil. Trump'tan ziyade, ortaya bir şey koymayan Barack Obama popülistti. Donald Trump ise Obama'ya verilen tepkidir. Bu haber, bizzat bu satırların yazarı gibi pek çok kişiye son derece şaşırtıcı gelebilir. Aslında oldukça "iyi" popülistler de var. Dışlamak yerine toplumun ruhunu yakalayanlar. "Kötü" popülistlerle ortak noktaları, gerçekleri üzerlerine nesnel bir politika inşa edilemeyecek derecede basitleştirmeleri.

Obama neyi yapabilecekti?

"Evet yapabiliriz", 2008'deki başkanlık seçim kampanyalarında ağızlardan düşmeyen slogandı. ABD'yi Bush döneminin yarattığı ağır yükün ardından iyiye dönüştürme isteğini yansıtan safça ve iyi niyetli bir arzuydu. Ama neyi yapabileceği hiçbir zaman açıklığa kavuşmadı. Ülkenin yenilenmesi gerekiyordu. Ama nasıl? O sırada mali kriz patlak verdi ve Lehman Brothers'ın enkazından yeni bir şey ortaya çıkarma imkanı ortaya çıktı. Ama Barack Obama bunun yerine eski politikaların alet çantasından yararlandı. Bankaları kurtardı ama evsiz konumuna düşen yüz binlerce konut sahibi için bir şey yapmadı. Kaosa yol açan bankerler arasında hapse giren tek bir kişi olmadı. (Türkiye'de "Büyük Açık" ismiyle vizyona giren) "The Big Short” filmi ve kitabı bu hikayeyi ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.