Yorum: Avrupa Çin'e karşı ortak hareket etmeli

DW’den Matthias von Hein’a göre bunun etkisini göstermesi için Avrupa’nın ortak bir yaklaşımda bulunması şart.Dil ne kadar yalancı bir ifade ortaya koyabiliyor. Çin'in kuzey batısındaki vilayetin adı tam olarak: Uygur Özerk Bölgesi- Sincan. Ancak burada hiçbir şey özerk değil. Han Çinlilerinin devlet tarafından organize biçimde hammadde açısından zengin olan bu bölgeye yerleşmesi Uygurları uzun süredir azınlık haline getirdi. Baskı gören bir azınlığa.

Çin yönetimi Sincan'da çok çirkin bir deney yürütüyor. Modern gözetleme teknolojisi ile klasik polis devleti yöntemlerini birleştirerek devasa büyüklükteki eğitim kamplarında halkın tamamını etnik kimlik ve dinlerinden uzaklaştırıyor, onlara güçlü Komünist Parti'ye acı biçimde itaat etmeyi aşılıyor.

Halkın tamamı zan altında altında

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Ağustos ayında birçok güvenilir rapora göre bir milyona yakın insanın haklarında dava açılmaksızın kamplarda tutulduğunu açıkladı. Bu da 10 milyon Uygur arasında her on kişiden birine tekabül ediyor. Çin böylesine gözaltı kamplarının bulunduğunu ilk kez Ekim ayında teslim etti. Ve bu kampları "terör ve radikallikle" mücadele ile gerekçelendirdi.