Yorum: Ayasofya seçim kazandırır mı?

"Ayasofya'nın tapusu bize aittir, orası bizim mülkümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti'nindir. Yunanistan, Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı buna karar veremez. Biz ister cami, ister kilise yaparız bunun sorumluluğu bize aittir. Biz karar veririz. Ülkemizi yِönetenler ve mahkemelerimiz buna karar vermişse biz uyarız.”

Bu sözler, Aya Sofya’yı cami yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a değil, seçimlerde onun karşısına CHP’den aday olarak çıkan Muharrem İnce’ye ait. Aya Sofya cami olduktan sonra Halk TV’de katıldığı bir programda söyledikleri böyle aktarılmış. Zaten benzer içerikte bir Tweet de attı. Yargının bu denli siyasileştiği, yasamanın devre dışı bırakıldığı, kararların tek kişinin iki dudağının arasından çıktığı bir dönemde bu açıklamayı yapmasının, meseleyi bir bağımsızlık meselesi gibi sunmasının kendince nedenleri var muhakkak, ama yine iyi bir hesap yapamadığını aldığı tepkiye bakarak söyleyebiliriz.

Diğer bir Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener kısaca “Hayırlı olsun” demiş. HDP'den Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş TBMM Genel Kurulu’nda kısaca konuştu, “Ayasofya tarihsel, kültürel bir insanlık mirasıdır. Siyasi tartışmaları şimdilik erteliyorum. Bu toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma meselesi değildir, bütün inançlara inananlara saygılı bir yerden sِz kurulmalıdır” dedi. Selahattin Demirtaş’ın Kettle’ı bu satırları yazarken henüz çalışmamıştı. Kararın çıktığı gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı. Bir kesim dizini döverken, ana muhalefet konunun en ateşli şekilde tartışıldığı, belli çevrelerce kampanyasının yapıldığı dönemlerdeki kadar sessiz kaldı. “Hassasiyetler” söz konusuydu çünkü. Ana muhalefetin bu kararı açıktan ya da sessiz kalarak onaylaması, Türkiye'de dinin siyaseten ne kadar elverişli bir araç olduğunu hatırlattı.