Yorum: Azak Denizi'nde gövde gösterisi

Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlık yeni bir doruk noktasına ulaştı. Hafta sonunda Ukrayna deniz kuvvetlerine bağlı üç gemiye Rusya tarafından ateş açılması ve gemilere el konulması üzerine Kiev yönetimi sıkıyönetim ilan etti.

Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçip Azak Denizi'ndeki Berdyansk ve Mariupol limanlarına gitmesi öngörülüyordu. Rus gemileri zor kullanarak durdurup mürettebatı Kırım'da alıkoydu. Operasyon sırasında yaralanan Ukraynalı denizciler oldu.

Aslında Ukrayna haklı

Ukrayna'nın Rusya'yı protesto etmesi tamamen haklı. Rusya bu operasyonla devletler hukukunu, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesini ve donanmaya ait olanlar da dâhil bütün gemilerin Azak Denizi'ne serbestçe geçebilmesini öngören ikili anlaşmaları ihlal etmiş oldu. Kırım'ı ilhak eden ve Donbas'taki Rusya yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Kremlin, anlaşmaları hiçe sayıp kuvvetin üstünlüğüne güvendiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Batı, Ukrayna'yı destekliyor. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle Kanada ve ABD Kiev'e hak veriyor. Rus saldırganlığının siyasi ve hukuki değerlendirmesi son derece açık ve net. Kırım'ın ilhakı dünya devletleri tarafından tanınmadığı için, Ukrayna'nın Rus karasularını ihlal ettiği yönündeki Moskova'nın iddiası da kabul edilemez.