Yorum: Bağımsız gazetecilik alanı daha da daralıyor

Türkiye'de bağımsız gazeteciliğe yönelik alan her geçen gün daha da daralıyor. Ülkede basın özgürlüğünün yoğun bir şekilde sınırlandırılması yeni bir şey değil. Özellikle 2016 yılındaki darbe girişimi sonrası birçok medya mensubu gözaltına alındı ve adil olmayan yargılamalarla uzun yıllar hapis cezalarına mahkum edildi. Ne var ki sosyal medya, Türkiye'deki eleştirel gazetecilerin son sığınağıydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaseten zayıflamış durumda. Son dönemlerde, özellikle de sosyal medyada koronavirüs yönetimi konusunda yoğun şekilde eleştiriliyordu. Türkiye'de 37 milyonun üzerinde Facebook ve 16 milyon da Twitter kullanıcısı bulunuyor. Kendini eleştirenleri susturmak için şimdi de uluslararası sosyal medya platformlarını kontrolü altına almak istiyor.

Bağımsız internet portalları sıkıştırılıyor

Meclisin de onayından geçmesiyle, internet suçlarına yönelik yasa değiştirildi. 2007 yılına ait yasa daha önce de sık sık bağımsız medya kuruluşlarını susturmak için yoğun şekilde kullanıldı. Burada yetkililer, "milli güvenliğe tehdit" ve "hakaret" suçlamalarına dayanarak cezalar belirliyor.