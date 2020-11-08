Yorum: Başkan oldu ama henüz zafer kazanmış sayılmaz

Dünyanın birçok yerinde tutulan nefesler artık yavaşça verilebilir ve rahat bir nefes alınabilir. Sonucun belli olması uzun sürdü, ancak artık kesin: Demokrat aday Joe Biden Donald Trump’ı yendi. Bir görev dönemi ve dört yılın ardından Başkan Trump 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan ayrılmak zorunda. O gün Joe Biden başkan, Kamala Harris de başkan yardımcısı olarak görevlerine başlamak üzere yemin edecek. Trump sonuçlara hukuki yollardan itiraz edeceğini açıklasa da bu sonucu değiştirmeyecek.

Biden’ın zaferi çok taraflı anlaşmalara inanan ve güvenilir bir ABD özlemi içinde olan dünya için iyi bir haber. NATO'nun ve Paris İklim Anlaşması'nın anlamlı olduğuna inananlar için de bu böyle; güvenilir iş kurallarına ihtiyaç duyan iş insanları için de... Ancak her şeyden önce transatlantik ilişkilerin birlik ve Batılı demokrasilerin gücü için önemli olduğuna inanlar için iyi bir haber.

Tek başına hareket eden dünya polisi yok artık

ABD’nin dünya polisliğinin yükünü tek başına yüklenmek istediği ve buna hazır olduğu dönemler çoktan geride kaldı. "Arkadan yönlendirme" doktrini ile Avrupa'dan özellikle askeri konularda daha fazla finansal girişim beklediğini açıkça ortaya koyan Obama’ydı. Trump bu strateji değişikliğini daha da genişletti, Biden da aynı stratejiyi izlemeye devam edecek; daha diplomatik bir şekilde olsa da...