Yorum: Bavyera'da siyasi deprem

Bu seçim çok şeyi değiştirecek. Hem de sadece Bavyera'da değil. Hristiyan Sosyal Birlik partisinin (CSU) on yıllar boyunca seçmeni inandırıcı bir şekilde Hristiyan, muhafazakâr ve sosyal bir parti olduğuna ikna edebildiği dönemler geride kaldı. Partinin oy oranı yüzde 48'den yüzde 37,2'ye geriledi. Bu neticenin iyi gösterilecek yanı yoktur. Bu tarihi bir hezimettir.

Baştan söylemek gerekir ki Bavyera eyaletinin büyük kitle partisinin uğradığı bozgun, başına CSU olduğu için gelmedi. CSU'yu diğer partilerinin başarısı yenilgiye götürmedi. Toprak kaymasının baş sorumlusu Hristiyan Birlik yönetiminin bizzat kendisi.

CSU'nun sağ ve solundakiler kazandı

Bu seçimin asıl şaşırtıcı sonucu Yeşiller Partisi'nin kazandığı başarıdır. Yeşiller Bavyera'daki oy oranını ikiye katlayıp yüzde 19'a kadar artırdı ve federal düzeyde de kitle partisi olma yolunda ilerlediğini gösterdi.

Bavyera'daki CSU seçmeninin önemli bir bölümü kendini muhafazakâr partinin adında yer alan Hristiyanlığa CSU'dan daha yakın gördüğü için Yeşillere oy verdi. Öncelikle partinin Genel Başkanı Horst Seehofer CSU'nun Hristiyan kimliğini unutmuşa benziyor. Anlaşıldığı kadarıyla seçmen İslamlaşma korkusunun akıl ve insan sevgisinden daha büyük olması gerektiğine inanmıyor.