HABER

Yorum: Bavyera'da siyasi deprem

16.10.2018 13:50 | Son Güncelleme

Rosalia Romaniec, Bavyera eyalet parlamentosu seçimlerini konu alan yorumunda, CSU’nun hezimete uğramasının baş sorumlusunun İçişleri Bakanı ve CSU Genel Başkanı Horst Seehofer olduğu görüşünü savunuyor.

Yorum: Bavyera'da siyasi deprem

Bu seçim çok şeyi değiştirecek. Hem de sadece Bavyera'da değil. Hristiyan Sosyal Birlik partisinin (CSU) on yıllar boyunca seçmeni inandırıcı bir şekilde Hristiyan, muhafazakâr ve sosyal bir parti olduğuna ikna edebildiği dönemler geride kaldı. Partinin oy oranı yüzde 48'den yüzde 37,2'ye geriledi. Bu neticenin iyi gösterilecek yanı yoktur. Bu tarihi bir hezimettir.

Baştan söylemek gerekir ki Bavyera eyaletinin büyük kitle partisinin uğradığı bozgun, başına CSU olduğu için gelmedi. CSU'yu diğer partilerinin başarısı yenilgiye götürmedi. Toprak kaymasının baş sorumlusu Hristiyan Birlik yönetiminin bizzat kendisi.

CSU'nun sağ ve solundakiler kazandı

Bu seçimin asıl şaşırtıcı sonucu Yeşiller Partisi'nin kazandığı başarıdır. Yeşiller Bavyera'daki oy oranını ikiye katlayıp yüzde 19'a kadar artırdı ve federal düzeyde de kitle partisi olma yolunda ilerlediğini gösterdi.

Bavyera'daki CSU seçmeninin önemli bir bölümü kendini muhafazakâr partinin adında yer alan Hristiyanlığa CSU'dan daha yakın gördüğü için Yeşillere oy verdi. Öncelikle partinin Genel Başkanı Horst Seehofer CSU'nun Hristiyan kimliğini unutmuşa benziyor. Anlaşıldığı kadarıyla seçmen İslamlaşma korkusunun akıl ve insan sevgisinden daha büyük olması gerektiğine inanmıyor.

Almanya için Alternatif'in (AfD) de galipler arasında yer alması kimseyi şaşırtmadı. 16 federal eyaletten 15'incisinde de parlamentoya girmeyi başarması Almanya genelindeki trende uyuyor. Korkulduğunun aksine yüzde 20 değil de yüzde 10 oranında oy toplamış olması, yeteri kadar vahim olmakla birlikte oyların sağa kayması şeklinde yorumlanamaz. Bu sonucu CSU yönetimini protesto amacıyla kullanılan oylar doğurmuştur.

En büyük hata sağ kanattaki tabuların yıkılması olmuştur. CSU on yıllardır efsanevi lideri Franz-Josef Strauss'un ilkeleri doğrultusunda sağında yer alan bir partinin peyda olmasına izin vermemiştir. Bu federal düzeyde de önemliydi. CSU Birlik partileri ailesindeki muhafazakâr aktör olarak siyasi bir misyonu yerine getirmekteydi. On yıllar boyunca işleyen bu formül 2018 yılında parti zirvesi paniğe kapılıp AfD'yi taklit etmeye başlayınca bozuldu. Bu hata fark edilene kadar partinin genel başkanı ve Başbakan Merkel'in karşıtı yeterince çam devirmişti. Horst Seehofer büyük oynamış ve kaybetmişti. Eyalet seçimindeki hezimetin sorumlusu Seehofer'dir.

Bavyera'daki deprem Berlin'de de hissedildi

Seehofer'in kopardığı patırtılar Birlik partilerini bir bütün olarak erozyona uğratıyor. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) trajedisine gelince. Partinin Bavyera'daki oy oranı yüzde 20'den yüzde 10'a geriledi. Yüzde 50 oranında oy kaybetmesi SPD'nin içinde bulunduğu krizi bariz bir şekilde gözler önüne seriyor. Federal koalisyon hükümetinin ortağı olan bir partinin önemli bir eyalet seçiminde bozguna uğraması sonuçsuz kalmayacak.

SPD parti için huzursuzluklardan kendini bir türlü kurtaramıyor. Soğukkanlı olup kendi ilkeleriyle seçmen nezdinde puan kazanması gerekiyor ama bunu yapabilmek söylendiği kadar kolay değil. Çünkü parti tabanındaki büyük koalisyon karşıtları yönetimden memnun değil. Sürtüşmeler ve kavgalar yakında partide olduğu kadar Merkel hükümetinde de etkilerini hissettirecektir.

Şimdi Almanya gözlerini bir sonraki eyalet seçimlerine çevirdi. İki hafta sonra Hessen'de seçmen sandığa gidecek. Bu seçim iktidardaki partiler için kader oylaması olabilir. Koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) bu seçimde de yüksek oranda oy kaybederse koalisyon çatırdamaya başlayabilir. Aralık ayında da CDU kongresinde genel başkanlık seçimi yapılacak. Bavyera'da alınan sonuçlar Merkel'in pozisyonunu ve koalisyon hükümetini zayıflattı.

Rosalia Romaniec

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Tolu: Hakkımda hapis kararı çıkabilirTolu: Hakkımda hapis kararı çıkabilir
Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabilirizAvustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Üniversite sınavı öncesi 222 sınav merkezine soruşturma

Üniversite sınavı öncesi 222 sınav merkezine soruşturma

Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz

Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz

BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep

BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Yerin 50 santim altında 20 metrelik Viking gemisi bulundu!

Yerin 50 santim altında 20 metrelik Viking gemisi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.