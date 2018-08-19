Yorum: Büyük Afrikalı'nın karışık sicili

Çünkü o da tıpkı Mandela gibi Afrika'nın itibarı için çok iş yaptı. DW'den Ludger Schadomsky, Annan'ın siyasi mirasında bazı çatlakların da olduğu görüşünde.Kofi Annan'ın 1994'te Ruanda soykırımı öncesindeki rolüne ilişkin sonradan özeleştiride bulunması ve özür dilemiş olması Ganalıları onurlandırıyor. O dönem Ruanda'da görev yapan ve Annan'ın kontrolünde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun komutanı olan Romeo Dallaire, Afrika'nın kalbinde bir soykırım tehlikesi olduğu konusunda tekrar tekrar uyarıda bulunmuştu, ama nafile.

Annan'ın New York'taki bürosu da aynı ısrarla, Ruanda'nın başkenti Kigali'den gelen faksları iş işten geçene ve 800 bini aşkın Tutsi ve ılımlı Hutu yaşamlarını yitirene dek görmezden gelmişti. Kanadalı komutan Dallaire daha sonra intihar etmeyi denedi. Yaşananlarla bağlantısı her zaman mevcut kalan Kofi Annan'a ise "kendi BM'sinin" başarısızlığının sorumluluğu son ana kadar açık bir biçimde ağır geldi.

O dönemde Annan kontrolü altında bulunan BM, Sudan'ın Darfur bölgesindeki kanlı çatışmada da kayda değer bir rol oynamadı. Annan'ın "sessiz diplomasisi" Hartum'daki katil rejimine karşı çok sessiz kaldı. Annan bunu da (çok) geç kabullendi.