Kaymakamlıkların önerdiği AKP'li sandık görevlileri ise yerlerinde kaldı. Banu Güven DW Türkçe'de yazdı.İstanbul'da yenilenecek büyükşehir belediye başkanlığı seçimine dört hafta kala önemli bir aşama daha geçildi. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimin iptaline yol açan sandık kurullarına dair itirazlar tamamlandı, ilçe seçim kurulları da kararlarını verdi.

Kamu görevlisi olmamalarına rağmen İstanbul genelinde daha önce sandık kurullarına atanan 754 kişi bu listelerde yer almadı. Ama nasıl olduysa, yine aynı hatanın yapıldığı ortaya çıktı. Beykoz'da sanki olan bitenden hiç ders alınmamışçasına, memur olmamalarına rağmen atanan bazı sandık başkanları tespit edildi. Beykoz İlçe Seçim Kurulu bu 4 kişinin atamasını iptal etti.

Ne gariptir ki, bu durum AKP'nin değil, CHP'nin çabalarıyla ortaya çıktı. Yani 31 Mart seçimini sandık kurullarını bahane ederek iptal ettiren AKP, ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bu kez de hiç oralı olmadı.

Ufak bir hatırlatma. Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın iptal kararına şerh koyan üyelerinin gerekçelerinde tane tane anlattıkları gibi, seçim kurullarının yanında partilerin de bazı sorumlulukları var. 31 Mart seçimi öncesinde olduğu gibi partilerin sandık kurullarını inceleyip, belli bir tarihe kadar ilçelerde itirazda bulunma hakkı var. Yani bir partinin "Ben üzerime düşeni yapmadım, sandık kurulu listelerini bana tanınan hak ve süre dahilinde incelemedim, ama şimdi itiraz ediyorum" deme şansı KANUNEN YOK! İstanbul'u kaybetmemek adına "Ya tutarsa" diye her yolu deneyen AKP, YSK'dan iptal kararını bu buz gibi gerçeğe rağmen çıkarttı. Milyonların oylarını bu şekilde çöpe gönderen AKP, ne gariptir ki 23 Haziran seçimi öncesinde yine oralı değil. Sandık kurullarına bu skandala rağmen yine usule aykırı atama yapıldığını CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımıyla öğrendi Türkiye. Hem de itirazlar için öngörülen sürenin dolmasına saatler kala.