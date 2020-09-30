Yorum: Dağlık Karabağ’da biraz savaş herkesin işine geliyor

Türkiye, örneğin Azerbaycan'daki "kardeş halkı" üzerinde etkili olup Dağlık Karabağ'daki çatışmanın yayılmamasını sağlayabilir. Ama Ankara yangını körüklemeyi tercih ediyor. Türk ordusu daha kısa süre önce Bakü ile ortak askeri tatbikat yaptı, Azerileri silaha davranma konusunda cesaretlendirdi, Ermenistan'ı bizzat kendisi tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye nerede sözümona barış sağlayıcısı olarak sahneye çıksa orada savaş da eksik olmuyor: Kafkaslar, Suriye, Libya... Erdoğan, Yunanistan'a karşı savaş gemileri yolluyor, NATO içindeki ittifak dayanışmasını ya da uluslararası hukuku umursamıyor. Amaç, Türkiye'yi gerekirse şiddet yoluyla bağımsız bir bölgesel güç haline getirmek. Erdoğan, Kafkaslar'da kalıcı bir barışın sağlanmasına ise ilgi duymuyor.

Rusya siyasi çözüme ilgisiz

Rusya açısından da konu, nüfuz sahibi olmak ya da bunun kamuoyunda etkili bir gösterisini yapmak. Kremlin, Ermenilerin örneğin Suriye'den gelen Hrıstiyan sığınmacıları Dağlık Karabağ'a yerleştirmek gibi gereksiz provokasyonlarda bulunmasına engel olabilir. Moskova'nın Erivan üzerindeki etkisi bir abartı değil. Her Ermeni hükümeti bilir ki Moskova'daki büyük ağabeyin koruması olmadan ülkenin güvenliğini sağlamak mümkün değildir.