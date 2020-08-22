Yorum: "Donald Trump olmamak yeterli değil"

DW editörü Carla Bleiker’e göre Joe Biden’in genç ve solcu seçmenleri kazanabilmek için daha fazlasına ihtiyacı var.Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden, partisinin kongresinde, tutkulu bir konuşmayla rakibi Trump'ın karşısındaki konumunu belirledi. Ancak, genç ve solcu kesimin oylarını almak için daha fazlasına ihtiyacı olacak.

Joe Biden'ın Demokrat Parti Kongresi’nde başkan olarak aday gösterilmesini kabul ettiği konuşma harika bir konuşmaydı. Biden, diktatörlerlerle ahbaplık döneminin sona ereceğini söylerken sesini yükseltmiş, 2015 yılında beyin tümöründen vefat eden oğlunu hatırladığında ise sesini kısarak "gittiğinden beri, bana her gün ilham oluyor" demişti.

Duygular, doğru zamanlarda, abartısız bir şekilde ifade edilebildiğinde başarılı olabilir. Birkaç yıl önce böyle bir şeyi başarı olarak addetmek şaka gibi algılanabilirdi, fakat Amerikalıların bu adayda deneyimledikleri Trump örneğinde olduğundan çok daha başka.

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