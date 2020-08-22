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Yorum: "Donald Trump olmamak yeterli değil"

22.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Demokrat Parti’nin kongresi Biden’in tutku dolu konuşmasıyla sona erdi.

Yorum: "Donald Trump olmamak yeterli değil"

DW editörü Carla Bleiker’e göre Joe Biden’in genç ve solcu seçmenleri kazanabilmek için daha fazlasına ihtiyacı var.Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden, partisinin kongresinde, tutkulu bir konuşmayla rakibi Trump'ın karşısındaki konumunu belirledi. Ancak, genç ve solcu kesimin oylarını almak için daha fazlasına ihtiyacı olacak.

Joe Biden'ın Demokrat Parti Kongresi’nde başkan olarak aday gösterilmesini kabul ettiği konuşma harika bir konuşmaydı. Biden, diktatörlerlerle ahbaplık döneminin sona ereceğini söylerken sesini yükseltmiş, 2015 yılında beyin tümöründen vefat eden oğlunu hatırladığında ise sesini kısarak "gittiğinden beri, bana her gün ilham oluyor" demişti.

Duygular, doğru zamanlarda, abartısız bir şekilde ifade edilebildiğinde başarılı olabilir. Birkaç yıl önce böyle bir şeyi başarı olarak addetmek şaka gibi algılanabilirdi, fakat Amerikalıların bu adayda deneyimledikleri Trump örneğinde olduğundan çok daha başka.

Biden korona krizinde puan topluyor

Demokrat Parti Kongresi'nin ana hedefi Biden ile Trump arasındaki farklılığı belirgin hale getirmekti. İnsanlar Biden’dan bahsederken nezaket, erdem ve duyarlılık yeteneği kavramlarını kullanıyor ancak bunlar muhtemelen çok az insanın Donald Trump'ı tanımlarken aklına ilk olarak gelecek kelimeler.

Biden, ABD Başkanı Trump'ı eleştirirken çekingen davranmadı. Biden'ın değindiği noktalar gayet önemli: Trump, korona krizini yönetemedi ve ufukta bir değişim pırıltısı da görünmüyor. "Bu kadar zamandan sonra, başkanın hala bir planı yok. Ama benim var!"

Biden, bu cümlelerinden sonra, seçildiği günün ertesinde başlayacağı hızlı koronavirüs testleri geliştirmeyi ve sağlık çalışanlarına ivedilikle daha çok koruyucu giysi ve ekipmanları üretmeyi de kapsayan planlarını detaylandırdı.

"Genç ve yenilikçi kesimi ikna etmeliler”

Kongre katılımcıları Trump'ın beceriksiz ve tehlikeli biri olduğu mesajını verdi. Deneyimli bir siyasetçi olan Biden ise, acı çeken ailelerle, işsizlerle ve ordu mensuplarıyla kişisel seviyede iletişim kurabiliyor. Ancak, Donald Trump gibi olmamak, Biden'in tek argümanı olmamalı.

Biden, konuşmasında geniş bir seçmen koalisyonu yaratabilmenin öneminden bahsetti ve ABD'yi birleştireceğinin sözünü verdi. Eski Cumhuriyetçi seçmenlerin büyük bir kısmı neden şimdi Biden'ı destekledikleri konusunda itiraflarda bulundu ve en önemli detay, bu seçmenlerin arasında eski Cumhuriyetçi Ohio valisi John Kasich'in de bulunmasıydı.

Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in genç ve yenilikçi kesimi kendilerine oy vermeye nasıl ikna edecekleri hala bir muamma. Bu sorun, tam olarak dört yıl önce Hillary Clinton’ın yenilgisinin nedeniydi. Demokratların ön seçimlerinde çok sayıda solcu adayın iyi oy almasından sonra Biden ve Harris şimdi bir an önce bu adayların taraftarlarını ikna edebilmenin yollarını bulmak zorunda.

Carla Bleiker

© Deutsche Welle Türkçe

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