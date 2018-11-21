Yorum: Elveda mutlakiyet

ABD Başkanı Donald Trump açık konuşmayı sever. Ancak daha ince konuşma stiline de hâkim olmadığı söylenemez. Trump'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin muhtemel sonuçlarına dair söyledikleri, diplomatik üsluba pekâlâ yabancı olmadığını gösterdi. Saygıyı elden bırakmadan açık bir mesajı da içeren sözler sarf etti. Trump, veliaht prens Muhammed bin Selman'ın ABD için "dokunulmaz" olmadığını kastetti.

Trump Suudi Arabistan'ın ABD için vazgeçilmez bir ortak olduğunu söyledi. Başka bir şey söylemesi zaten beklenemezdi. Ancak veliaht prensin ABD için vazgeçilmez olduğunu söylemedi.

Bu cümleyi kullanmamaya itina etti. Trump, Suudi Arabistan Krallığı ile şimdilik müstakbel kral gözüyle bakılan veliaht prens Muhammed bin Selman'ı (MbS) bir tutmadığını belli etti. Trump'ın söylediklerinin MbS'nin kariyerini taçlandırma şansını önemli ölçüde daralttığını da belirtmek gerekir.

Washington'dan gelen siyasi mesaj Riyad'da dikkatle değerlendirilecektir. ABD Başkanı veliaht prensi değil, Suudi Arabistan'ı destekliyor. Bu durum, MbS'nin Suudi Arabistan'ı geleceğe taşıyacak lider olmadığını düşünenleri hareketlendirecektir. Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve yaşanan tüm gelişmelerden sonra MbS'den kuşkulananların sayısı arttı. Artık kamuoyu önünde ya da kapalı kapılar ardında veliaht prensin elini sıkmak istemeyen liderler olacaktır.