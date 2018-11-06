Yorum: Gerçekler değil inançlar üzerine bir savaş

Pohl, Trump'ın kalıcı şekilde değiştirdiği ABD'de artık gerçeklerin bir değeri olmadığı görüşünde.Bazı bahisleri aslında kazanmak istemezsiniz. Bir yıl boyunca muhabir olarak ABD'nin dört bir yanını dolaştıktan sonra, 2016'daki başkanlık seçimleri öncesindeki tahminim, kamuoyundaki ağırlıklı görüşten ayrılmıştı. Bana göre, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşme şansının çok yüksek olduğu açıktı. Öyle de oldu ve ben bir şişe viski kazandım.

Dost ve düşman

Üzerinden iki yıl geçti ve şu an ABD'de bir kez daha seçimler var. Bu defa ABD Başkanı değil, Kongre'nin iki kanadındaki üyeler seçiliyor. Ancak Donald Trump'ın Amerikası'nda siyaset sahnesindeki her şey aynı zamanda onunla ilgilidir. Bu yüzden seçim kampanyasına bir hayli müdahil oldu. Hatta dünyayı dost ve düşman diye ikiye ayırma amacını gerçekleştirmeye dönük çalışmalarına son haftalarda daha da ağırlık verdi. Örneğin Meksika sınırına, Irak'takinden daha fazla asker konuşlandırdı.

Bu Başkan aslında rakipleri için işleri kolaylaştırıyor. Sert ve saldırgan tavrı, abartıları ve yalanları gerçekten provokatif. Hedef aldığı insanlar da nadiren bu saldırıları cevapsız bırakıyor. Ve bu durum da Trump'ın ekmeğine yağ sürüyor. Zira bu durum Demokratların kendilerine odaklanıp ekiplerini ve programlarını revize etmekten alıkoyuyor. Trump'ın Tweet'lerine olan takıntıları yüzünden, kalan iki yıl içinde doğru politikalar izleyerek bu insanın dört yıl daha görevde kalmasını engelleyebilecek bir adayın etrafında toplanabilme şansını kaçırıyorlar.