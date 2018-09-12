Yorum: İdlib operasyonuna Alman ordusu katılmamalı

Peki Berlin muhtemel bir İdlib operasyonuna destek verir mi? DW editörlerinden Nina Werkhäuser'in Berlin'de yaşanan tartışmaları yorumladı.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın birlikleri İdlib'i almak için ilerlerken Almanya'da kafa karıştırıcı tartışmalar başladı. Tartışmaların çıkış noktasını farklı varsayımlar oluşturuyor. Esad halkına karşı yine zehirli gaz kullanır ve ABD de silahla karşılık verirse, Almanya'nın tutumu ne olur? Hükümet askerlerini müttefikleriyle omuz omuza böyle bir harekâta gönderir mi?

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partili politikacılar Alman silahlı kuvvetlerinin olası bir operasyona katılmasının ciddi bir şekilde gözden geçirilmesini istiyorlar. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti sert bir şekilde karşı çıkıyor ve onay vermeyeceğini söylüyor. Bir kısım muhalefet spekülasyon yapmanın yararsız ve hatta ayıp olduğunu ileri sürüyor. Savunma Bakanlığı muğlak ifadelerle varsayımlara dayalı farklı senaryolar üzerinde durulduğunu duyuruyor.

Devletler hukukunun ihlali