Yorum: İdlib Türkiye'nin sorumluluğunda

İdlib'de zaman kazanıldı ancak facia tehlikesi geçmedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarından önce İdlib'de kan dökülmesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için iyi bir reklam olmazdı. Putin, Soçi buluşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlarına boyun eğip muhaliflerin kontrolündeki bölgeyi Suriye rejiminden ayıran sınır boyunca 20 kilometre genişliğinde silahtan arındırılmış bölge oluşturulmasını kabul etti. Savaş sonrası düzenle ilgili görüşmeler gündeme gelirse, muhaliflerin masaya oturmaya ikna edilmesinde Putin'in Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olacak.

Muhalifler silah bırakmaya yanaşır mı?

Beş saat süren Soçi'deki buluşma Türkiye'nin Suriye'de pekâlâ yapıcı rol üstlenebileceğini gösterdi. Muhalifleri silah bırakmaya ve rejim ile müttefikleri Rusya ve İran ile silahlı mücadeleye son vermeye ikna edebilmesi için Erdoğan'a dört hafta zaman tanındı.

Sayılarının 50 bini bulduğu tahmin edilen ılımlı muhalefete mensup birçok grup bu talebi kabul edecektir. Kabul etmeyenlerin bölgeyi terk etmesi gerekecek. Sığınacakları yer olarak Türkiye'nin kontrol ettiği Fırat'ın batısındaki Cerablus kalan radikal gruplar kesinlikle burada da tehlike saçacaktır. El Kaide'ye yakın Heyet Tahrir Şam, silah bırakmasını isteyeni düşman ilan edeceğini duyurmuştu. Bu örgütün Türkiye'de terör saldırıları düzenleyerek intikam almak isteyeceği düşünülebilir.