Yorum: İstanbul için silkinme vakti

Banu Güven’in konuştuğu Prof. Dr. Naci Görür, büyüklüğü 7.6’ya ulaşabilecek bu depremin daha yakınlaştığı görüşünde.Geldi çattı yine deprem korkusu.

Aslında İstanbul için hep var olan, var olması gereken ama bir şekilde yerin dibine gömmeye çalıştığımız bir duygu bu. Hepimiz biliyoruz bir gün yerin yine sallanacağını ama depremi erteleyebilirmişiz gibi, düşünmek istemiyoruz. Ta ki yer ayaklarımızın altında oynayana kadar.

Aslında çok şanslıyız. Çünkü fay hattı bir anda toptan kırılmadı. Yeryüzü bize insaflı davrandı ve hareket halinde olduğunu, ileride daha fazlasını da yapabileceğini hatırlattı. Depremi hatırladık. Eksiklerimizi de, acı bir şekilde.

Marmara Denizi’nin dibinden gelecek harekete hazırlanmamız için sert bir uyarı oldu bu.

Aslında bugün konuştuklarımızı yıllar önce Marmara Denizi’nde gemilerle araştırmalar yapan, fay hattına dalıp tam üzerinde inceleyen Prof. Dr. Naci Görür ile de konuşmuştuk. Demişti ki Naci Hoca, “Marmara Denizi’ndeki hatta en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşecek. İstanbul buna hazırlıklı olmalı.” Aradan yıllar geçti, şimdi yine aynı cümlelerle konuşuyoruz. Ancak daha büyük bir sorunumuz var. İstanbul’da 1999 depremlerinden bu yana yapılması gerekenlerden çok azı yapıldı, depremden doğan risklere karşı kısmi ve yetersiz önlem alındı. İşin en kötüsü, zamanımız da azaldı.