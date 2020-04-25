Yorum: Koronadan ölen, ama kaydedilmeyenler

Covid-19’dan ölen, ama kayda geçmeyenleri Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.Her gün sayılar açıklanıyor. Son olarak iyileşerek taburcu edilen Covid-19 hastalarının sayısının ilk kez günlük vaka sayısını geçtiğini duyduk. Kayda geçen rakamlar cesaret veriyor, ama herkes biliyor ki, vaka ve ölüm rakamları açıklananlardan ibaret değil.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk resmi koronavirüs vakasını 11 Mart'ta, ilk can kaybını ise 17 Mart'ta açıklamıştı. Oysa ne vaka ilkti, ne de can kaybı. Koronavirüsten öldüğünü günler sonra öğrenebildiğimiz Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman da ilk vaka değildi muhtemelen. Kim bilir daha önce daha kimler koronavirüsü kaptı, hastalandı, iyileşti ve hayatını kaybetti.

İstatistikler ve çoğu kişinin yakın çevresinde yaşadığı acı tecrübeler de, bu sayının çok daha fazla olduğunu söylüyor. Size üç hikaye anlatacağım.

Test sonucu negatif, o ise pozitifti

Nisan ayında koronavirüs benim de yakın çevremden birilerini aldı götürdü maalesef. Çok uzun yıllardır tanıdığım bir çiftten söz ediyorum. Seksenli yaşlarındaydılar. Önce biri hastalandı. Nefes darlığı çekiyordu. İstanbul'da bir devlet hastanesine kaldırıldı. Belirtiler tipikti, ama test sonucu negatif çıktı. Solunum yetmezliğine yol açan asıl sorunun kalp hastalığı olduğu söylendi. İkinci bir test yapılmadan hastaneden taburcu edildi, ertesi sabah evinde, yatağında vefat etti. Aradan 24 saat geçmeden geride kalan eşi de hastalık belirtileri gösterdi ve özel bir hastaneye yatırıldı, ama öyle kolay olmadı. Hastane yatışta 10 bin TL istedi, aile bu miktarı temin etti, başvurduktan 3 saat sonra yatışı yapılabildi. Onun testi pozitif çıktı. Önce iyi gibiydi. Ama sonra o da koronavirüsün yol açtığı komplikasyonlara dayanamadı. Nisan ortasında onu da kaybettik. Eşlerden sadece biri kayıtlara Covid-19 vakası olarak geçti.