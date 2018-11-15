Yorum: Lieberman ve yeni Ortadoğu hesapları

Kersten Knipp'e göre, ateşkes kararı uzun vadeli bir hesaba dayanıyor.Güç, mevcut ortamda karşı tarafla müzakere etmemektir. Daha doğrusu, düşman hiç şansı olmadığını kavrayıp teslim olana kadar silahlı mücadeleyi sürdürmektir. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman bu formülü düstur edinmişti. Son Gazze çatışmalarında dediğini yaptıramayıp istifa etti. Salı günü kararlaştırılan ateşkesi "teröre teslim olmak” şeklinde değerlendirdi. Terörden kast ettiği kuşkusuz Hamas'tı.

Lieberman haklı: İsrail'in askeri güce şiddetle ihtiyacı var. Aksi takdirde Yahudi devleti haritadan silinir. Bilhassa İran tarafından silahlandırılan Suriye Hizbullah'ının sınırına dayandığı bir dönemde İsrail askeri güçten vazgeçmeyi göze alamaz. İsrail muhtemel bir saldırıyı ancak askeri dengeyi koruyarak önleyebilir. Hizbullah yoğun bir şekilde silahlansa da, İsrail'in konvansiyonel üstünlüğü ile baş edemez.

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Netanyahu'nun hesapları

Karşılıklı gücü dengeleme tehdidinin uzun vadeli siyasi sonuçlarının ne olabileceğine gelince: Başbakan Benyamin Netanyahu son günlerdeki çatışmaların ardından ateşkese razı olurken ileriyi düşünmüş olmalı. Kısa vadede ise gelecek yıl yapılacak genel seçimleri düşünmüş de olabilir. Yeni bir Gazze savaşı başlatmamasını İsrailli seçmenin takdir edeceğini düşünmesi akla yatıyor.